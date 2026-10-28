Ніколи не витирайте цим смартфон: яка поширена звичка псує захисне покриття екрана

Витирання екрану одягом псує захисне покриття / © Фото з відкритих джерел

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Відбитки пальців, пил і жирні плями на екрані смартфона з’являються щодня. Щоб швидко їх прибрати, багато хто протирає дисплей футболкою або паперовим рушником. Однак ці матеріали не призначені для делікатних поверхонь, а регулярне тертя може поступово погіршувати стан екрана.

Про це пише Computer Hoy.

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Чому не варто витирати смартфон футболкою

Тканина одягу здається м’якою, проте на ній можуть залишатися пил, дрібні частинки бруду та інші забруднення. Коли людина проводить футболкою по дисплею, ці частинки опиняються між тканиною та склом. Якщо додатково натискати на екран або інтенсивно його терти, ризик появи мікроподряпин зростає.

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Інша проблема полягає в тому, що футболка не завжди чиста. Навіть якщо на ній немає помітних плям, вона могла накопичити частинки пилу з повітря чи інших поверхонь. Тому використовувати її замість спеціальної серветки для регулярного очищення смартфона не варто.

Особливо небажано сильно терти дисплей, намагаючись прибрати стійкі відбитки. На поверхні багатьох сучасних телефонів є олеофобне покриття, яке відштовхує жир і допомагає легше видаляти сліди пальців. За даними служби підтримки Apple, абразивні матеріали можуть прискорювати зношування цього шару та залишати подряпини на пристрої.

Чим паперовий рушник може зашкодити екрану

Паперовий рушник також не є оптимальним засобом для очищення дисплея. Хоча на дотик він може здаватися гладким, його волокна не розраховані на регулярне протирання делікатних поверхонь. До того ж папір іноді залишає дрібні ворсинки, які доводиться прибирати повторно.

Найбільший ризик виникає тоді, коли на екрані вже є пил або дрібні тверді частинки. Під час тертя вони можуть переміщуватися по поверхні й залишати мікроподряпини. Якщо повторювати таке очищення регулярно, дисплей може втрачати гладкість, а олеофобний шар — свої властивості.

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Зношення цього покриття не означає, що смартфон перестане працювати. Однак жирні сліди та відбитки можуть залишатися помітнішими, а сам екран буде складніше очищати. У результаті людина почне терти його частіше й сильніше, що лише збільшуватиме навантаження на поверхню.

Водночас одне протирання футболкою чи паперовим рушником не обов’язково призведе до пошкодження. Ризик залежить від чистоти матеріалу, сили натискання та стану самого дисплея. Проблемою передусім стає звичка регулярно використовувати невідповідні матеріали.

Як правильно очищати екран телефона

Для щоденного догляду найкраще підходить чиста м’яка серветка з мікрофібри без ворсу. Вона призначена для делікатних поверхонь, допомагає прибирати відбитки пальців і не потребує сильного натискання.

Перед очищенням варто вимкнути смартфон або заблокувати екран, щоб краще бачити забруднення. Спочатку потрібно обережно прибрати пил, а потім легкими рухами протерти поверхню мікрофіброю. Не слід докладати значних зусиль, якщо пляма не зникає відразу.

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Якщо сухої серветки недостатньо, можна злегка зволожити її дистильованою водою. Для стійких забруднень варто дотримуватися рекомендацій виробника конкретного смартфона. Рідину не можна розпилювати безпосередньо на дисплей або допускати її потрапляння в отвори корпуса.

Отже, для очищення екрана краще використовувати спеціальну серветку, а не перші-ліпші матеріали. Такий підхід допомагає прибирати відбитки без зайвого тертя й довше зберігати властивості поверхневого покриття.

Як доглядати за смартфоном, щоб не пошкодити його — останні новини

Для очищення телефона важливо враховувати не лише матеріал серветки, а й засіб, яким користуються. Наприклад, деякі побутові дезінфектанти та агресивні хімічні речовини можуть пошкоджувати захисний шар дисплея. Тому навіть якщо мікрофібра здається недостатньо ефективною, не варто відразу застосовувати сильні розчинники.

Схожі правила стосуються й інших поверхонь у домі. Паперові рушники зручні для прибирання кухні, проте вони підходять не для всіх матеріалів: на делікатних поверхнях папір може залишати ворсинки або сприяти появі подряпин. Саме тому для техніки, скла та інших чутливих покриттів варто підбирати відповідний матеріал, а не використовувати папір за звичкою.

Якщо ж на смартфоні вже з’явилися помітні подряпини, тріщини чи інші пошкодження, спосіб подальшого догляду залежатиме від їхньої глибини та розташування. Не всі сліди на склі означають, що дисплей потрібно замінювати, але глибокі тріщини можуть впливати на роботу сенсора й безпеку користування. У таких випадках важливо відрізнити поверхневі дефекти від серйозних пошкоджень і не намагатися прибрати їх абразивними домашніми засобами.

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