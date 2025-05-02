Ніколи так не стрижіться: ці три зачіски додають зайвих років жінкам за 50

Які стрижки не можна робити жінкам за 50 / © Freepik

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Розповідаємо, які зачіски та стрижки не можна робити жінкам за 50, щоб не додати собі зайвих років.

Довге або пряме волосся

Які стрижки не можна робити жінкам за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Довге волосся у зрілому віці мало кому підходить. Адже з роками воно втрачає свою пружність, здоров’я та об’єм. Тому пошкоджені локони звисатимуть уздовж обличчя, увиразнюючи вікові зміни на шкірі. До того ж, така довжина підкреслює опущені куточки губ і щік, виражені носогубні складочки, брилі й обвислий овал обличчя.

Занадто короткі «чоловічі» стрижки

Які стрижки не можна робити жінкам за 50

Будь-які стрижки з ультракоротким волоссям також не підходять зрілим жінкам, і ось чому. Така зачіска різко підкреслюватиме всі вікові зміни, які правильно вибрана стрижка може приховати. Це глибокі зморшки на лобі, обвисання овалу обличчя, виражені вуха, шия і підборіддя. Хоча тут можуть бути виключення. Коротка стрижка пасуватиме, якщо жінка має чіткий овал обличчя без обвисання.

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Густий чубчик

Які стрижки не можна робити жінкам за 50

Густий чубчик підходить жінкам до 40 років. Якщо вам 50+, то краще уникати стрижок із таким чубчиком. Безсумнівно, чубчик приховає зморшки на лобі, але він також зробить зовнішність важкою. Щоб омолодити загальний образ, краще вибирати асиметричний чубчик, який приховає вікові зміни в зоні лоба та очей, увиразнить погляд і зробить вилиці більш витонченими.