Нікому не розповідайте цих речей про себе: так ви можете ненароком "віддати" своє щастя іншим

Варто взяти собі за правило не бути відвертими у розмові з приятелями, колегами, знайомими, коли йдеться про особисте життя, плани, доходи, страхи та минулі поразки.

Щоб зберегти власні кордони та уникнути пліток або заздрощів, варто не розповідати про себе цих речей. Бо ви не знаєте, як складеться ваше життя у майбутньому, і чи не застосують люди проти вас ту інформацію, якою ви поділилися з ними. Розповідаємо, чому в розмовах краще тримати язика за зубами і не обговорювати деякі речі.

Яких речей ніколи не варто розповідати про себе іншим

Подробиці особистого життя. Якщо у вас гарні стосунки, і ви вирішили похизуватися перед подругами, колегами чи знайомими, то тут варто сто разів подумати. Оскільки можна ненароком "передати" своє щастя іншим людям. Або навпаки, якщо у ваших стосунках постійні проблеми та сварки, то це може стати темою для пліток та глузувань за вашою спиною. Тому краще тримати при собі таку інформацію.

Якщо у вас гарні стосунки, і ви вирішили похизуватися перед подругами, колегами чи знайомими, то тут варто сто разів подумати. Оскільки можна ненароком "передати" своє щастя іншим людям. Або навпаки, якщо у ваших стосунках постійні проблеми та сварки, то це може стати темою для пліток та глузувань за вашою спиною. Тому краще тримати при собі таку інформацію. Плани та мрії. Якщо ви розкриватимете всі свої плани, цілі чи мрії, вони ніколи не збуватимуться. Чому? Цьому є суто психологічне пояснення. Коли ви розповідаєте про свою мету, ваш мозок думає, що ціль вже досягнуто, тому не варто турбуватися і думати, як її втілити в реальність. Тобто, втрачається мотивація щодо реалізації ваших задумів.

Якщо ви розкриватимете всі свої плани, цілі чи мрії, вони ніколи не збуватимуться. Чому? Цьому є суто психологічне пояснення. Коли ви розповідаєте про свою мету, ваш мозок думає, що ціль вже досягнуто, тому не варто турбуватися і думати, як її втілити в реальність. Тобто, втрачається мотивація щодо реалізації ваших задумів. Страхи і побоювання. По-перше, нікому насправді не цікаві ваші фобії, тому така відвертість не сприятиме налагодженню контактів з іншими людьми. По-друге, вашими страхами можуть скористатися недоброзичливці, бо ви самі даєте їм козир до рук. Де гарантія, що ваш друг завтра не стане вашим ворогом і не скористається можливістю завдати вам шкоди?

По-перше, нікому насправді не цікаві ваші фобії, тому така відвертість не сприятиме налагодженню контактів з іншими людьми. По-друге, вашими страхами можуть скористатися недоброзичливці, бо ви самі даєте їм козир до рук. Де гарантія, що ваш друг завтра не стане вашим ворогом і не скористається можливістю завдати вам шкоди? Зарплата, доходи. У товаристві не варто обговорювати гроші, політику та релігію. Тема доходів належить до заборонених. Тим паче, не варто обговорювати розмір своєї зарплати з колегами, щоб це не викликало жодних запитань з їхнього боку. Ви можете наразитися на заздрощі, якщо сума значна, або кепкування – якщо розмір зарплати не дуже великий.

У товаристві не варто обговорювати гроші, політику та релігію. Тема доходів належить до заборонених. Тим паче, не варто обговорювати розмір своєї зарплати з колегами, щоб це не викликало жодних запитань з їхнього боку. Ви можете наразитися на заздрощі, якщо сума значна, або кепкування – якщо розмір зарплати не дуже великий. Здоров’я. Не варто відкрито обговорювати проблеми зі своїм здоров’ям, якщо вони у вас є. Бо наслідки можуть бути непередбачуваними. Вам можуть давати поради щодо самолікування, жаліти чи навпаки насміхатися з вас і навіть дискримінувати.

Не варто відкрито обговорювати проблеми зі своїм здоров’ям, якщо вони у вас є. Бо наслідки можуть бути непередбачуваними. Вам можуть давати поради щодо самолікування, жаліти чи навпаки насміхатися з вас і навіть дискримінувати. Втрачені можливості. Не треба підживлювати негатив, оскільки того, що було в минулому, не повернеш і не виправиш. А винесення цієї теми на загал може лише підсилити ваші неприємні спогади, які, окрім болю, нічого не принесуть.

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