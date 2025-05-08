Німецькі господині не ополіскують посуд від мийного засобу, ось чому: корисний лайфгак

Чим помити посуд. щоб потім не полоскати його / © Фото з відкритих джерел

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Напевно, всім відомо, що німці вкрай ощадливі, коли йдеться про будь-який ресурс. І це також стосується води, яку німецькі господині намагаються економити усіма можливими способами. Тому саме вони придумали дієвий лайфгак, який допомагає зекономити воду і кошти на сплаті за неї, а також якісно і швидко помити гору брудного посуду.

Тож, як помити посуд, щоб потім не витрачати час і воду на полоскання? Спочатку треба позбутися залишків їжі на брудних тарілках та столових приборах, потім скласти це все в раковину. Важливий нюанс: раковина має бути закритою, щоб не стікала вода. Далі раковину варто наповнити теплою чи трохи гарячою водою і насипати туди трохи мийного засобу без ароматизаторів та барвників. Після цього у воду необхідно занурити посуд і помити його. Полоскати після такого миття нічого не треба, досить витерти тарілки, чашки та прибори чистим рушником і поставити все до шафи.

Чим ще можна помити посуд, щоб не полоскати

Харчова сода на відмінно впорається з жиром, брудним нальотом і нагаром. Для цього треба змішати соду й трохи води, щоб утворилася пастоподібна суміш, і помити цим засобом посуд. Содова паста чудово впорається з брудом і жиром, надасть тарілкам чистого сяяння. А ще сода має антисептичні властивості, тому нею можна обробити кухонне начиння. Полоскати після такого миття також нічого не треба.

Нашатирний спирт прекрасно впорається з жирним нальотом на тарілках та склянках. Треба насипати трохи аптечного засобу на ганчірку та протерти посуд і він сяятиме, неначе щойно з магазину. Такий метод ідеально підійде для тьмяного скляного та білого посуду.