Які звички українців дивують у Німеччині — 4 відмінності / © pexels.com

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Побутові звички, які здаються українцям цілком звичайними, у Німеччині можуть сприймати зовсім інакше. Відмінності помітні навіть у таких буденних речах, як приймання душу, миття рук чи використання води.

Про це повідомило видання РадіоТрек.

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Однією з таких звичок є тривале купання. Для багатьох українців ванна може бути не лише гігієнічною процедурою, а й способом відпочити. Купання з теплою водою, ароматичними оліями, скрабами та масками іноді триває понад годину.

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У Німеччині поширений більш ощадливий підхід. Душ зазвичай намагаються приймати швидко — приблизно за 5–6 хвилин, а ванну набирають рідше. Однією з причин називають економне використання ресурсів, зокрема гарячої води.

Ще одна відмінність стосується води з крана. Українці можуть не закривати її під час чищення зубів або миття посуду. Німці натомість частіше вимикають воду, коли вона безпосередньо не потрібна. Посуд також можуть мити в наповненій раковині або використовувати для цього дві ємності.

Відрізняються й правила відвідування саун. У Німеччині вони часто спільні для чоловіків і жінок, а перебування без одягу не вважається чимось незвичайним. Купальники можуть бути заборонені через синтетичні матеріали. Водночас відвідувачі мають дотримуватися правил гігієни, зокрема повністю підкладати під тіло рушник.

Інший підхід можна помітити й у митті рук. В Україні дітей зазвичай привчають робити це після прогулянки, контакту з тваринами та перед їжею. У Німеччині ставлення може бути менш суворим: діти, наприклад, можуть після гри в піску одразу перейти до їжі. Це пов’язують, зокрема, з уявленням про те, що надмірно стерильне середовище не є необхідним.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо кладуть лавровий лист під подушку та чи справді цей народний спосіб допомагає швидше заснути. Вважається, що сухе лаврове листя може освіжати постіль і покращувати сон, однак наукових доказів його ефективності наразі недостатньо.

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