Нізащо не здогадаєтесь: навіщо натирати взуття лимонною кислотою

Лимонна кислота використовується не лише на кухні. Нею можна вирішувати багато побутових проблем. Наприклад, натирати замшеве взуття.

Лимонна кислота може виступати як чудовий засіб для чищення. Зокрема, нею можна очищати замшеве взуття.

Взимку на поверхні взуття із замші часто з'являються білі плями та інші забруднення. Їх досить важко позбутися навіть за допомогою перевірених засобів. В такому разі на допомогу прийде саме лимонна кислота.

Просто розчиніть чотири столові ложки речовини в чотирьох склянках води, а потім акуратно обробіть улюблену пару замшевого взуття. Залишіть на десять хвилин, а потім протріть чистою ганчіркою і просушіть. Від плям не залишиться і сліду.

А ось концентровану оцтову кислоту для очищення замшевого взуття використовувати заборонено. Вона може зіпсувати улюблену пару. Тим більше, що оцтова кислота токсична і може викликати опік під час попадання на шкіру.

Як правильно чистити замшеве взуття в домашніх умовах від солі і білих плям

Перед тим, як приступати до видалення плям, взуття потрібно ретельно підсушити та обробити спеціальною щіточкою проти напрямку ворсу:

Підійде звичайна гумка — натріть проблемну ділянку і потримайте 10-15 хвилин над парою. Можна використовувати скоринку чорного хліба, яку потрібно перед цим підсушити, а потім натерти нею пляму. З розчину води і нашатирного спирту вийде чудовий очищувач замшевого взуття — співвідношення 4:1. Також можна змішати звичайне молоко і соду — візьміть 1 столову ложку соди і 1 склянку молока, протріть взуття, дайте підсохнути і потім пройдіться чистою сухою ганчіркою.

Сольові розводи на замшевому взутті також можна спробувати видалити за допомогою суміші з води (1 склянка), нашатирного спирту (1 столова ложка) і перекису водню. Хорошими абсорбентами вважається тальк, крейда, дитяча присипка. Їх просто насипають на пляму, залишають на одну годину, а потім протирають спеціальною щіткою.

Читайте також: