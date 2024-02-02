Нізащо не здогадаєтесь: навіщо українцям радять класти пухирчасту плівку в холодильник

Зазвичай пухирчасту або повітряно-пухирцеву плівку використовують, коли потрібно упакувати посилку. Але мало хто здогадується, що вона корисна і для інших цілей.

Якщо, наприклад, покласти її в холодильник, можна значно полегшити собі життя.

Насправді, ви можете зберігати в своєму холодильнику дуже багато зовсім несподіваних речей. Як от крейда, обробна дошка чи губка. Крейда і губка чудово поглинають зайву вологу, а обробна дошка може стати додатковою полицею, коли в холодильнику немає місця. Але навіщо нам пухирчаста плівка?

Передусім, завдяки своїй структурі така плівка допоможе захистити делікатні продукти від зминання, якщо додатково обгорнути їх нею перед тим, як покласти в холодильник. Наприклад, вона буде корисною для збереження м'яких овочів чи фруктів, щоб вони довше мали свіжий вигляд.

Можна навіть просто покласти пухирчасту плівку у відсік для овочів і це також буде ефективним рішенням для захисту продуктів.

Є ще одна важлива причина, чому така плівка ідеально підходить для холодильника. З нею вам буде значно простіше підтримувати чистоту всередині прилада. Всі ми знаємо, як часто полиці в холодильнику забруднюються, на них навіть можуть залишатися залишки їжі. Миття холодильника займає багато часу і втомлює. Однак, якщо ви покладете пухирчасту плівку на всі полиці, вам потрібно буде лише час від часу замінювати її на нову.

Не менш важливою властивістю цієї плівки є збереження температури. Тому ви можете обгортати нею холодні або гарячі продукти, щоб вони деякий час залишалися такими.

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