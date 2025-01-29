Ніжне намащення на хліб з вершкового масла: п'ять хвилин — і страва готова

Це намащення на хліб точно буде вам до смаку.

Поціновувачам хліба з маслом присвячується. Смачний рецепт намащення лише з кількох інгредієнтів, головний з яких — вершкове масло.

Рецептом смачного і ніжного намащення поділився Instagram Dmitriy Chikalo.

Інгредієнти

200 г вершкового масла

150 г бекону

70 г зеленої цибулі

три зубчики часнику

сіль, мелений перець, копчена паприка – на смак

Приготування

1. Дрібною соломкою наріжте бекон, а потім посмажте його на добре розігрітій сковорідці. Готувати, поки весь зайвий жир не розтопиться.

2. Після смаження перекладіть бекон на серветку або паперовий рушничок, щоб прибрати олію.

3. Дрібно поріжте цибулю та додайте її до вершкового масла. Воно має бути кімнатної температури. Потім додайте до маси бекон та спеції на смак.

4. Всі інгредієнти ретельно перемішайте та перекладіть до контейнера, що щільно закривається, а потім поставте до холодильника.

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