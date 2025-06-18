Ніжна пана-кота з полуницею: рецепт швидкого у приготуванні десерту

Полунична пана-кота. / © Credits

Реклама

Пана-кота - популярний італійський десерт. Це вершково-кремове желе надзвичайно смачне та подається з ягідним соусом. Зараз сезон полуниці - вона стане ідеальним доповненням до пана-коти.

ТСН.ua підготував рецепт від переможниці Мастер-шеф Наталки Нікішиної.

Інгредієнти:

Реклама

250 г вершків 20%

250 г маскарпоне

цедра лайму

5 г желатину (+ 25 мл води)

80 г цукру

200 г полуниці

1 ст л цукру

Приготування

Замочуємо желатин холодною водою. Вершки виливаємо до сотейника та додаємо до них цедру лайму. Ставимо на невеликий вогонь і нагріваємо до утворення пари. Знімаємо вершки з вогню, додаємо з желатин, що розбух. Гарно перемішуємо, аби він розчинився. Додаємо маскарпоне та перемішуємо до однорідності. Пана-коту розливаємо в форми та ставимо до холодильника. Готуємо полуничне конфі. Полуницю нарізаємо шматочками. Перекладаємо до сотейника, додаємо цукор і нагріваємо до легкого загустіння. Після того, як пана-кота застигла у холодильнику, поливаємо її холодним конфі з полуниці.

Нагадаємо, ми підготували для вас три рецепти десертів з полуниці без випікання.