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Ніжна пана-кота з полуницею: рецепт швидкого у приготуванні десерту
Італійський десерт дуже простий та легкий у приготуванні.
Пана-кота - популярний італійський десерт. Це вершково-кремове желе надзвичайно смачне та подається з ягідним соусом. Зараз сезон полуниці - вона стане ідеальним доповненням до пана-коти.
ТСН.ua підготував рецепт від переможниці Мастер-шеф Наталки Нікішиної.
Інгредієнти:
250 г вершків 20%
250 г маскарпоне
цедра лайму
5 г желатину (+ 25 мл води)
80 г цукру
200 г полуниці
1 ст л цукру
Приготування
Замочуємо желатин холодною водою.
Вершки виливаємо до сотейника та додаємо до них цедру лайму. Ставимо на невеликий вогонь і нагріваємо до утворення пари.
Знімаємо вершки з вогню, додаємо з желатин, що розбух. Гарно перемішуємо, аби він розчинився. Додаємо маскарпоне та перемішуємо до однорідності.
Пана-коту розливаємо в форми та ставимо до холодильника.
Готуємо полуничне конфі. Полуницю нарізаємо шматочками. Перекладаємо до сотейника, додаємо цукор і нагріваємо до легкого загустіння.
Після того, як пана-кота застигла у холодильнику, поливаємо її холодним конфі з полуниці.
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