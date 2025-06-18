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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
1 хв

Ніжна пана-кота з полуницею: рецепт швидкого у приготуванні десерту

Італійський десерт дуже простий та легкий у приготуванні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Полунична пана-кота.

Полунична пана-кота. / © Credits

Пана-кота - популярний італійський десерт. Це вершково-кремове желе надзвичайно смачне та подається з ягідним соусом. Зараз сезон полуниці - вона стане ідеальним доповненням до пана-коти.

ТСН.ua підготував рецепт від переможниці Мастер-шеф Наталки Нікішиної.

Інгредієнти:

  • 250 г вершків 20%

  • 250 г маскарпоне

  • цедра лайму

  • 5 г желатину (+ 25 мл води)

  • 80 г цукру

  • 200 г полуниці

  • 1 ст л цукру

Приготування

  1. Замочуємо желатин холодною водою.

  2. Вершки виливаємо до сотейника та додаємо до них цедру лайму. Ставимо на невеликий вогонь і нагріваємо до утворення пари.

  3. Знімаємо вершки з вогню, додаємо з желатин, що розбух. Гарно перемішуємо, аби він розчинився. Додаємо маскарпоне та перемішуємо до однорідності.

  4. Пана-коту розливаємо в форми та ставимо до холодильника.

  5. Готуємо полуничне конфі. Полуницю нарізаємо шматочками. Перекладаємо до сотейника, додаємо цукор і нагріваємо до легкого загустіння.

  6. Після того, як пана-кота застигла у холодильнику, поливаємо її холодним конфі з полуниці.

Нагадаємо, ми підготували для вас три рецепти десертів з полуниці без випікання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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