Як зігріти ноги в мороз / © pexels.com

Реклама

Ми розкажемо простий лайфгак, як утеплити зимове взуття, щоб ноги залишалися теплими навіть за морозу -20°C. Вам знадобиться лише один шматочок спеціального матеріалу під кожну устілку черевиків.

Потрібно запастися утеплювачем із ламінованою відбиваючою фольгою, який зазвичай використовують у ремонті та будівництві.

Технологія дуже проста: дістаємо зі взуття звичайну устілку, накладаємо її на утеплювач, обводимо контур і вирізаємо по діаметру трохи менше за устілку, щоб утеплювач зручно помістився всередину.

Реклама

Ту саму процедуру повторюємо з другим черевиком. Далі вкладаємо в кожен черевик фольговану устілку, а зверху — звичайну. Все! Тепер ваші ноги залишаються теплими та комфортними навіть у сильний мороз, а прогулянки взимку стануть справжнім задоволенням.