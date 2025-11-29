- Дата публікації
Ноги не змерзнуть навіть за -20°C: простий лайфгак для тепла у зимовому взутті — покладіть це під устілку
Через кілька днів зима, а це означає, що на вулиці стане по-справжньому холодно. Виходити на мороз без підготовки незручно, і найбільше страждають ноги. Навіть дорогі зимові черевики не завжди рятують від холоду.
Ми розкажемо простий лайфгак, як утеплити зимове взуття, щоб ноги залишалися теплими навіть за морозу -20°C. Вам знадобиться лише один шматочок спеціального матеріалу під кожну устілку черевиків.
Потрібно запастися утеплювачем із ламінованою відбиваючою фольгою, який зазвичай використовують у ремонті та будівництві.
Технологія дуже проста: дістаємо зі взуття звичайну устілку, накладаємо її на утеплювач, обводимо контур і вирізаємо по діаметру трохи менше за устілку, щоб утеплювач зручно помістився всередину.
Ту саму процедуру повторюємо з другим черевиком. Далі вкладаємо в кожен черевик фольговану устілку, а зверху — звичайну. Все! Тепер ваші ноги залишаються теплими та комфортними навіть у сильний мороз, а прогулянки взимку стануть справжнім задоволенням.