ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
456
Час на прочитання
1 хв

Ноги не змерзнуть навіть за -20°C: простий лайфгак для тепла у зимовому взутті — покладіть це під устілку

Через кілька днів зима, а це означає, що на вулиці стане по-справжньому холодно. Виходити на мороз без підготовки незручно, і найбільше страждають ноги. Навіть дорогі зимові черевики не завжди рятують від холоду.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як зігріти ноги в мороз

Як зігріти ноги в мороз / © pexels.com

Ми розкажемо простий лайфгак, як утеплити зимове взуття, щоб ноги залишалися теплими навіть за морозу -20°C. Вам знадобиться лише один шматочок спеціального матеріалу під кожну устілку черевиків.

Потрібно запастися утеплювачем із ламінованою відбиваючою фольгою, який зазвичай використовують у ремонті та будівництві.

Технологія дуже проста: дістаємо зі взуття звичайну устілку, накладаємо її на утеплювач, обводимо контур і вирізаємо по діаметру трохи менше за устілку, щоб утеплювач зручно помістився всередину.

Ту саму процедуру повторюємо з другим черевиком. Далі вкладаємо в кожен черевик фольговану устілку, а зверху — звичайну. Все! Тепер ваші ноги залишаються теплими та комфортними навіть у сильний мороз, а прогулянки взимку стануть справжнім задоволенням.

Дата публікації
Кількість переглядів
456
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie