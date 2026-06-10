Нори в саду та городі: як визначити, яка тварина риє землю на вашій ділянці

Як визначити нору тварини / © pexels.com

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В Science Insights розповіли про основні типи нір, їхні характерні ознаки та способи розпізнавання тварин за слідами в ґрунті.

Основні тварини, які риють нори у дворі

Щури

Щурячі нори зазвичай розташовані поблизу будівель, компостних ям, смітників або під парканами.

Характерні ознаки:

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отвір діаметром приблизно 5–10 см;

гладкі, ущільнені краї входу;

свіжа розпушена земля біля отвору;

часто кілька входів поруч.

Щури активно використовують підземні ходи для пересування та пошуку їжі, тому їхні нори можуть утворювати розгалужену систему.

Полівки

Полівки — дрібні гризуни, які часто плутають із мишами або кротами.

Ознаки:

невеликі отвори (1,5–3 см);

тонкі поверхневі «доріжки» у траві;

відсутність великих земляних горбків;

активність переважно на відкритих ділянках газону.

Полівки зазвичай пошкоджують коріння рослин, харчуючись підземними частинами.

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Кроти

Кроти не залишають відкритих нір у класичному вигляді, як інші тварини.

Типові ознаки:

характерні купки землі (кротовини);

підземні ходи без відкритого входу;

підняті «валики» ґрунту;

відсутність видимих отворів.

Кроти риють глибокі тунелі, полюючи на комах і дощових черв’яків, і рідко виходять на поверхню.

Інші тварини (ховрахи, гофери, дрібні гризуни)

У деяких регіонах нори можуть залишати більш рідкісні види, зокрема ховрахи або гофери.

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Ознаки:

більші отвори (до 10–15 см);

виражені земляні насипи біля входу;

глибокі системні ходи;

активність у відкритих полях і садах.

Як правильно визначити тип нори: ключові критерії

Щоб зрозуміти, яка тварина оселилася на ділянці, зверніть увагу на:

Розмір отвору — один із головних маркерів. Наявність або відсутність земляних купок. Місце розташування (біля будівель чи на відкритій ділянці). Стан ґрунту навколо входу. Сліди активності (доріжки, розкопаний ґрунт, пошкоджені рослини).

Комбінація цих ознак дозволяє з високою точністю визначити «винуватця».

Чому важливо правильно ідентифікувати нори

Неправильне визначення тварини може призвести до неефективної боротьби. Наприклад:

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методи проти кротів не працюють проти щурів;

отрути для гризунів можуть бути безглуздими у випадку з кротами;

деякі види взагалі не шкодять рослинам напряму.

Точна діагностика допомагає обрати правильну стратегію захисту саду чи городу.

FAQ

Як визначити, чия нора у саду або городі?

Щоб визначити власника нори, потрібно врахувати розмір отвору, наявність земляних насипів, місце розташування та характер пошкоджень рослин. Щури залишають великі отвори біля будівель, полівки — дрібні в траві, а кроти формують кротовини без відкритих входів.

Як відрізнити нори крота від щура?

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Кріт не створює відкритих нір — лише купки землі та підземні ходи. Щур, навпаки, залишає чіткий отвір із гладкими краями та часто розташовує його біля споруд або джерел їжі.

Як позбутися нір у городі?

Спочатку потрібно визначити тварину, яка їх створює. Далі застосовують відповідні методи: механічні пастки, відлякувачі, захист кореневої системи або професійні засоби контролю шкідників.

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