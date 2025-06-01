Нова «діамантова» стрижка: найпопулярніша у світі зачіска для омолодження та краси

Яка нова омолоджувальна стрижка у трендах 2025 року / © Freepik

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Перукарі-стилісти рекомендують жінкам за сорок вибирати стрижки, які не лише робитимуть їх привабливими, а й надаватимуть локонам грайливості, візуального об’єму та густоти. Однією з найпопулярніших технік, яка зараз завойовує увагу стилістів і їхніх клієнтів у всьому світі, стала стрижка «діамант» або «алмаз». Це сучасна техніка, яка є прекрасною альтернативою класичній багатошаровості. Розповідаємо, чому експерти рекомендують саме цей варіант зачіски і як вона працює на омолодження.

Що таке стрижка «діамант»

Яка нова омолоджувальна стрижка у трендах 2025 року / © Mixnews

Алмазна (діамантова) зачіска — це варіант стрижки, який передбачає створення чітких геометричних ліній та кутів на локонах, які нагадують грані діаманта.

Перукар розділяє волосся на секції, підстригаючи його таким чином, щоб утворилися діагональні чи зигзагоподібні пасма.

Техніку Diamond Dry Cut — «сухий діамантовий зріз» або «діамантове сухе огранювання» розробив британський стиліст Майкл Ван Кларк. Ця техніка стрижки характерна тим, що її виконують на сухому, а не мокрому волоссі. Це дозволяє працювати з природною формою обличчя і текстурою волосся в його реальному стані.

Такий сучасний підхід до стрижки дає змогу створити укладання, надаючи волоссю рухливості, легкості, візуальної густоти та об’єму.

Як працює техніка «сухого діамантового зрізу»

Яка нова омолоджувальна стрижка у трендах 2025 року / © Mixnews

За словами відомого британського стиліста, «діамантова» стрижка — це тривимірний метод, за допомогою якого можна точно підкреслити природну красу та досконалі лінії обличчя. Чого не можна досягти за допомогою класичної багатошарової стрижки. Зачіска увиразнює вилиці, робить зовнішні лінії обличчя чіткими та маскує вікові зміни у зоні чола.

Головна перевага стрижки — це краса, природність і чітка структура локонів, які не розпадаються. «Алмазна» стрижка не потребує укладання і частого оновлення, тому від неї самі переваги. Такий підхід до зачіски враховує текстуру волосся і робить акцент на індивідуальності, як зазначає автор методу.

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Яка нова омолоджувальна стрижка у трендах 2025 року / © Mixnews