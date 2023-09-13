Нова функція WhatsApp: з’явилася можливість створювати власні канали

Користуватися нововведенням месенджера можуть користувачі у понад 150 країнах.

Месенджер WhatsApp запустив оновлення, яке дозволяє створювати канали приватних новин на кшталт Telegram. Ця функція вже доступна у понад 150 країнах.

Про це компанія повідомила в середу, 13 вересня, у власному блозі.

Користувачі месенджера тепер зможуть стежити за повідомленнями організацій, спортивних команд, митців і лідерів думок безпосередньо у WhatsApp.

“Канали – це окремий розділ від бесід, і ті користувачі, за якими ви стежите, не відображаються іншим підписникам. Також ми захищаємо особисту інформацію як адміністраторів, так і підписників”, - йдеться у повідомленні.

Запровадження каналів на міжнародному рівні передбачає низку оновлень.

Покращений каталог

Відтепер можна шукати канали для відстеження, які автоматично відфільтровано за країною. Також можна переглядати нові, найактивніші й популярні канали, на основі кількості підписників.

Реакції

Можна реагувати, використовуючи смайли, щоб надати відгук, а також переглядати загальну кількість реакцій. Реакція залишатиметься анонімною.

Редагування

Незабаром адміністратори зможуть вносити зміни у свої оновлення протягом щонайбільше 30 днів.

Пересилання

Пересилання оновлення до бесід чи груп міститиме посилання на канал, щоб люди могли дізнатися більше.

Поки що створювати канали можуть не всі користувачі месенджера, але найближчими місяцями компанія обіцяє надати таку можливість кожному.

Нагадаємо, 8 серпня WhatsApp представив функцію спільного використання екрана для покращення якості відеодзвінків на своїй платформі.

Читайте також: