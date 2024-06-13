Нова ідеальна стрижка для жінок за 50: зачіска омолоджує одразу на десять років

Якщо ви давно хотіли оновити свій образ й омолодитися, тоді ця стрижка саме для вас.

Нині у світі набирає шаленої популярності нова омолоджувальна зачіска, яка здатна повністю змінити загальний образ. Стилісти рекомендують робити її усім жінкам, які готові до рішучих змін у своєму житті і повного оновлення стилю. Ця стрижка універсальна, підходить абсолютно всім жінкам. Розповідаємо, яка зачіска здатна омолодити на 10-15 років і пасуватиме всім жінкам без винятку.

Піксі з текстурованими пасмами

Яка нова омолоджувальна стрижка для жінок 50+ / Фото: pixabay.com

Це шалено популярна омолоджувальна стрижка, а її різновидів зараз стільки, що голова йде обертом. Стилісти-перукарі намагаються удосконалити зачіску та адаптувати її під будь-який образ. Тому кожна пані має можливість обрати ідеальний варіант саме для себе, щоб бути ефектною та приголомшливою.

Піксі з текстурованими пасмами додає волоссю об’єму, робить його візуально густішим та здоровішим. Завдяки техніці стрижки волосся під час ходьби набуває рухливості, що одразу позначається на зовнішності — жінка має молодший та свіжіший вигляд. Ця стрижка підходить рішучим жінкам, які не бояться кардинальних змін у своєму образі.

Які переваги піксі з текстурованими пасмами

Яка нова омолоджувальна стрижка для жінок 50+ / Фото: pixabay.com

Омолоджувальний ефект. Піксі здатна замаскувати вікові зміни на шкірі обличчя, робить загальний аутфіт молодим та грайливим через рухливість градуйованих пасом.

Піксі здатна замаскувати вікові зміни на шкірі обличчя, робить загальний аутфіт молодим та грайливим через рухливість градуйованих пасом. Об'єм і текстура. Техніка стрижки дозволяє робити навіть дуже тонке та виснажене волосся більш об’ємним та здоровішим на вигляд.

Техніка стрижки дозволяє робити навіть дуже тонке та виснажене волосся більш об’ємним та здоровішим на вигляд. Не потребує укладання. Текстурована піксі лягає у правильну форму одразу після миття. До того ж ця стрижка не потребує частого оновлення, що дозволить зекономити купу часу та грошей.

Текстурована піксі лягає у правильну форму одразу після миття. До того ж ця стрижка не потребує частого оновлення, що дозволить зекономити купу часу та грошей. Коригує овал обличчя. Піксі здатна прибрати непотрібну важкість у нижній частині обличчя, робить вилиці більш витонченими, а погляд – виразнішим.

Поради щодо догляду за стрижкою піксі

Яка нова омолоджувальна стрижка для жінок 50+ / Фото: pixabay.com

Щоб волосся мало здоровий вигляд, а стрижка довше тримала форму, треба дотримуватися простих порад від майстрів. Експерти рекомендують використовувати живильні маски та кондиціонери, особливо після фарбування. Текстурні пасма треба оновлювати регулярно, але не частіше одного разу на пів року. Таким чином волосся зберігатиме правильну форму та здоровий доглянутий вигляд.

Щоб вибрати ідеальний варіант стрижки саме для себе, варто проконсультуватися зі своїм перукарем. Правильно підібрана зачіска зможе закрити одразу кілька ваших потреб – омолодити, оновити образ і зробити волосся об’ємним. А також — скоригувати овал обличчя у разі потреби.

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