Нова італійська стрижка набуває шаленої популярності у світі: пасує всім жінкам без винятку

Яка наймодніша стрижка літа 2026 року / © Фото з відкритих джерел

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Світ перукарського мистецтва постійно пропонує нові тренди, але далеко не кожна зачіска стає по-справжньому універсальною. Цього року стилісти все частіше говорять про м’який італійській боб — сучасну стрижку, яка вже підкорила модниць Європи та США. Вона додає волоссю об’єму, освіжає образ і підходить жінкам практично будь-якого віку.

Що таке м’який італійській боб

Яка наймодніша стрижка літа 2026 року / © Mixnews

М’який італійський боб — це оновлена версія знаменитого італійського боба, який свого часу зробив справжню революцію у світі краси. Головна особливість нової стрижки полягає у м’яких лініях, природному об’ємі та легкій багатошаровості.

На відміну від класичного каре з чіткими зрізами, м’який італійський боб має більш повітряний і невимушений вигляд. Волосся ніби саме лягає в гарну форму без складних укладань і великої кількості стайлінгових засобів.

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Саме тому цю зачіску дедалі частіше вибирають жінки, які хочуть мати стильний вигляд, але не готові витрачати багато часу на догляд за волоссям.

Чому ця стрижка стала трендом

Яка наймодніша стрижка літа 2026 року / © Фото з відкритих джерел

Популярність м’якого італійського боба пояснюється одразу кількома перевагами.

По-перше, стрижка створює ефект густішого волосся. Завдяки правильному градуюванню навіть тонкі локони стають об’ємними та живими.

По-друге, зачіска візуально омолоджує обличчя. М’які пасма біля вилиць пом’якшують риси та приховують вікові зміни.

По-третє, такий різновид боба легко адаптується під різні типи зовнішності та структуру волосся.

Крім того, стрижка чудово поєднується як з природним кольором волосся, так і з сучасними техніками фарбування — балаяжем, аіртачем чи м’яким меліруванням.

Кому найбільше пасує м’який італійський боб

Яка наймодніша стрижка літа 2026 року

Однією з головних переваг цієї стрижки є її універсальність.

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Власницям круглого обличчя вона допомагає візуально витягнути контур і зробити риси витонченішими.

Для жінок із квадратною формою обличчя м’які лінії стрижки пом’якшують виражені вилиці та щелепу.

Овальному типу обличчя підходять практично всі варіації цієї зачіски — від коротших до подовжених.

Особливо ефектний вигляд м’який італійський боб матиме на волоссі жінок за 40, адже додаватиме легкості, свіжості та природного шарму.

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