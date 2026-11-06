"Нова радість стала, яка не бувала": які українські колядки співати на Різдво

Колядки на Різдво 2026 / © pexels.com

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Українські колядки мають багатовікову історію. У них переплітаються біблійні сюжети, народні звичаї, побажання добробуту та розповіді про події, які переживав український народ. Частина пісень відома практично кожному, інші збереглися завдяки родинним і регіональним традиціям.

Якщо ви плануєте колядувати на Різдво або хочете поповнити сімейний репертуар святковими піснями, пропонуємо добірку відомих українських колядок.

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7 традиційних українських колядок, які варто знати

«Нова радість стала»

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла. (2)



Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився. (2)



Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють. (2)



Ой Ти, Царю, Царю, Небесний Владарю,

Даруй літа щасливії сего дому господарю. (2)



Сего дому господарю і сій господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні. (2)

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Одна з найвідоміших українських різдвяних колядок, яку виконують і діти, і дорослі. Її головний образ — яскрава Вифлеємська зоря, що сповіщає про народження Ісуса Христа.

У пісні йдеться про пастухів, які прийшли поклонитися новонародженому Спасителю, та про радість людей з нагоди великого християнського свята.

Особливість цієї колядки — побажання добра господарям оселі. У завершальних строфах традиційно просять щасливих років для родини, господаря, господині та всієї України.

«Добрий вечір тобі, пане господарю»

Добрий вечір тобі, пане господарю: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Застеляйте столи, та все килимами: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Та кладіть калачі з ярої пшениці: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Бо прийдуть до тебе три празники в гості: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А що перший вже празник — Святеє Рождество: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А другий вже празник — Святого Василя: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А третій вже празник — Святі Водохрещі: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А що перший празник зішле тобі втіху: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А що другий празник зішле тобі щастя: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А що третій празник зішле всім нам долю: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Зішле всім нам долю, Україні волю: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

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Цю колядку часто обирають для гуртового виконання, адже її приспів легко запам’ятати й підхопити навіть тим, хто не знає всіх слів.

У пісні колядники звертаються до господаря дому, вітають його зі святом і бажають радості. Окреме місце посідає згадка про три великі зимові свята: Різдво Христове, день святого Василія та Водохреще.

Також у колядці є образ святкового столу, який символізує гостинність, достаток і готовність приймати гостей. Саме тому вона добре підходить для виконання під час обходу осель.

«Бог предвічний народився»

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

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В Вефлеємі народився

Господь наш, Христос наш

І Спас наш для всїх нас –

Нам народився.

Обвістив се ангел Божий

Наперед пастирям,

А потім звіздарям

І земним звірям.

Що за чудо нам явилось?

Де Христа Невіста

Зродила Пречиста,

Там звізда стала.

Се три царі несуть дари

До Вефлеєм міста,

Де Дїва Пречиста

Сина зродила.

Звізда їм ся обявила,

Що Христос на сїнї

Положений в стайнї,

Їм обвістила.

Ви три царі! Куди ідете?

Ми ідем в Вефлеєм,

Віншуєм спокоєм

І повернемся

Иншим путем повернули.

Злобного лукавця,

Ірода поганця

Зовсїм минули.

Йосифови ангел мовить,

Малую дитину

І Матїр єдину

Нехай хоронить.

«Слава Богу» заспіваймо,

Честь Сину Божому

І Пану нашому

Поклін віддаймо!

Це одна з найвідоміших церковних колядок, яку виконують під час різдвяних богослужінь і святкових зібрань.

Її зміст присвячений народженню Ісуса Христа у Вифлеємі. У тексті згадуються Діва Марія, ангели, пастухи та волхви, які прийшли поклонитися Спасителю й принесли йому дари.

Колядка має урочистий характер і нагадує про головну подію Різдва — прихід Христа у світ. Її виконання часто супроводжується багатоголоссям, тому пісня особливо гарно звучить у хорі.

«Небо і земля нині торжествують»

Небо і земля (2) нині торжествують,

Ангели й люди (2) весело празнують

(2) Христос родився,

Бог воплотився,

Ангели співають,

Царіє вітають,

Поклін віддають,

Пастиріє грають,

«Чудо, чудо!» — повідають.

Во Вифлеємі (2) весела новина

Пречиста Діва (2) породила Сина.

(2) Христос родився…

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) Сонце засвітило

(2) Христос родився…

Ангели служать (2) своєму королю,

І во вертепі (2) творять Його волю.

(2) Христос родився…

І ми рож денну (2) Богу поклін даймо

«Слава во вишніх!» (2) Йому заспіваймо.

(2) Христос родився…

У цій колядці народження Ісуса Христа постає як подія, що об’єднує небесний і земний світи. Ангели співають, люди радіють, а пастухи та волхви приходять вшанувати новонародженого Спасителя.

Пісня має виразний святковий характер. Завдяки повторюваному приспіву її зручно виконувати великим гуртом, зокрема під час традиційного колядування.

Ця колядка добре знайома багатьом українцям і залишається популярною частиною різдвяного репертуару.

«Спи, Ісусе, спи»

Спи, Ісусе, спи,

Очка зажмури,

Можеш, рибко, тихо спати,

Тебе буду колисати.

Спи Ісусе, спи маленький,

Спи, Ісусе, спи!

Спи Лелійко, спи,

Голівку склони,

Та на рученьки Марії,

Бач, вона Тебе леліє:

Спи Ісусе, спи маленький,

Спи, Ісусе, спи! Спи Убогий, спи,

Рученьки склади,

Йосифа ще не видати,

Несе хлібця Тобі дати.

Спи Ісусе, спи маленький,

Спи, Ісусе, спи! Спи,

Терпіннє спи,

Очка зажмури.

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять

Ти хрест люди.

Спи Ісусе, спи маленький,

Спи, Ісусе, спи! Спи, Ісусе, спи,

Серце відчини,

Хай при Ньому спочиваю,

Тут на землі і там в Раю,

Спи Ісусе, спи маленький,

Спи, Ісусе, спи.

На відміну від урочистих колядок, ця різдвяна пісня має спокійний, ніжний характер. За змістом вона нагадує колискову, у якій Марія заколисує маленького Ісуса.

У тексті змальовано сцену народження Христа, турботу Богородиці про дитину та присутність Йосифа. Повторювані слова приспіву створюють мелодійний ритм, який легко запам’ятати.

«Спи, Ісусе, спи» часто виконують діти, а також дорослі під час сімейних різдвяних святкувань. Вона підійде тим, хто шукає спокійну колядку з особливим настроєм.

«Бог ся рождає»

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!

Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться.

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоті Бога бачуть,

Тут же, тут же, тут же, тут же, тут! (2 рази)

Марія му Мати прекрасно співає,

А хор ангельський Їй допомагає.

Приспів (2 рази)

Йосиф старенький колише Дитятко:

«Люляй же, люляй, мале Отрочатко!»

Приспів (2 рази)Царі зі сходу славу днесь голосять,

Ладан і смирну, золото приносять.

Приспів (2 рази)

А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя свойого вітають.

Приспів (2 рази)

І ми днесь, браття, к Ньому прибігаймо.

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

Приспів (2 рази)

Ця традиційна колядка розповідає про народження Христа та реакцію світу на цю подію. У ній згадуються Марія, ангели, пастухи й тварини, які перебувають поруч із новонародженим Ісусом.

Текст передає радість і благоговіння перед народженням Спасителя. Окрему увагу приділено Богородиці, яка співає своєму Синові, а ангельський хор підтримує її.

Колядка має давнє звучання, а її мовні особливості зберігають традиційні форми української церковної та народної пісенності.

«Сумний Святий вечір»

Чи ви чули, люди,

Про тую новину –

Закували у кайдани

Рідну Україну.



В кайдани закули,

В тюрми посадили,

Люд невинний тисячами

В землю положили.



Сумний Святий вечір

В сорок шостім році:

По всій нашій Україні

Плач на кожнім кроці.



Як на небі зірка

Зачала сіяти,

Почав нарід до Святої

Вечері сідати.



Сіли до вечері

Мати з діточками,

Замість мала вечеряти –

Залилась сльозами.



Плаче стара мати,

А діти питають:

«Мамо, мамо, де наш тато?

Чом не вечеряють?»



«А наш, діти, тато

В далекім Сибірі,

Споминає Святий вечір

В нашій Україні.



Споминає Святий вечір,

Всю свою родину,

Тата, маму, жінок, діток

Неньку Україну!



А там старий батько

За синами плаче, -

Трьох він мав їх як соколів

Вже їх не побачить.



Один син в Сибіру,

Другий у Берліні,

Третій пішов в партизани,

Служить Україні.



Поможи нам, Боже,

Все це перебути,

Нашу неньку Україну

З кайданів розкути.



З кайданів розкути,

Тюрми повалити,

Всіх невинних тисячами

На волю пустити.



Ой, Ісусе милий,

Змилуйся нам нині,

Даруй волю, даруй долю

Нашій Україні.

Ця пісня відрізняється від більшості різдвяних колядок своїм змістом. Вона розповідає про трагічні сторінки української історії, зокрема про родини, розділені радянськими репресіями та примусовими засланнями.

У центрі сюжету — мати з дітьми, які зустрічають Святвечір без батька. Діти запитують, чому він не прийшов до святкового столу, а мати пояснює, що чоловік перебуває далеко від дому, у Сибіру.

Пісня передає тугу за рідними, вимушену розлуку та біль людей, які не могли святкувати Різдво разом зі своїми близькими.

«Сумний Святий вечір» нагадує про долі українських родин, які постраждали від репресій, і зберігає пам’ять про історичні випробування народу.

Які українські колядки обрати для різдвяного співу

Вибір колядки залежить від того, де та з ким ви плануєте її виконувати.

Для традиційного обходу осель підійдуть «Нова радість стала» та «Добрий вечір тобі, пане господарю». Їх легко впізнати, а приспіви швидко запам’ятовуються.

Для церковного співу та урочистих різдвяних зібрань можна обрати «Бог предвічний народився», «Небо і земля нині торжествують» або «Бог ся рождає».

Якщо колядуватимуть діти, варто звернути увагу на «Спи, Ісусе, спи». Її мелодія спокійна, а текст має форму колискової.

Для виконання в родинному колі можна підготувати кілька різних пісень: від веселих і піднесених до тихих та зворушливих. Так вдасться відтворити різні настрої української різдвяної традиції.

Колядки залишаються важливою частиною святкування Різдва. Вони передають християнські сюжети, знайомлять молодші покоління з народною культурою та допомагають зберігати звичаї, які передавалися в українських родинах протягом багатьох років.

FAQ

Які колядки співати на Різдво?

На Різдво традиційно співають «Нову радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю», «Бог предвічний народився», «Небо і земля нині торжествують», «Бог ся рождає» та інші народні й церковні колядки. Для дітей також підійде ніжна різдвяна пісня «Спи, Ісусе, спи». Вибір залежить від традицій родини та формату святкування.

Які найпопулярніші українські колядки з текстами?

Серед найвідоміших українських колядок — «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю», «Бог предвічний народився», «Небо і земля нині торжествують» і «Бог ся рождає». Тексти цих пісень можна знайти у відкритих збірниках українських народних і церковних колядок. Їх часто виконують під час родинних святкувань, церковних заходів і традиційного колядування.

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