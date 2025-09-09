Нова шахрайська схема: крадуть гроші після дзвінка від "мобільного оператора" — як себе захистити

Нова шахрайська схема в Україні / © unsplash.com

Про активізацію шахрайських схем повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. За даними відомства, зловмисники маскуються під представників мобільних операторів, пропонують абонентам підключити “додаткові послуги” або поліпшити якість зв’язку, а потім просять набрати на телефоні певну комбінацію цифр і символів.

Мета шахраїв — перенести номер жертви на власну SIM-картку. Після цього стара SIM-картка перестає працювати, а аферисти отримують доступ до банківських рахунків, соцмереж і месенджерів, прив’язаних до номера.

Щоб убезпечити свої кошти та акаунти, Держспецзв’язку радить дотримуватися простих правил кібергігієни:

Якщо надходить підозрілий дзвінок, одразу покласти слухавку та повідомити про інцидент на гарячу лінію мобільного оператора.

Блокувати контакти, які надсилають підозрілі повідомлення у месенджерах.

Нікому не передавати одноразові паролі (OTP) від банків або мобільного оператора.

Не розкривати дані про вхідні дзвінки незнайомцям.

Не виконувати інструкції зі введення комбінацій цифр і символів, що надсилають або диктують під час розмови.

Також важливо пам’ятати: справжні представники мобільного оператора ніколи не запитують коди з SMS, дані банківських карток або паролі. Будь-яка така вимога — явна ознака шахрайства.