ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
1 хв

Нова шахрайська схема: крадуть гроші після дзвінка від "мобільного оператора" — як себе захистити

В Україні почастішали випадки шахрайств, коли аферисти маскуються під співробітників мобільних операторів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Нова шахрайська схема в Україні

Нова шахрайська схема в Україні / © unsplash.com

Про активізацію шахрайських схем повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. За даними відомства, зловмисники маскуються під представників мобільних операторів, пропонують абонентам підключити “додаткові послуги” або поліпшити якість зв’язку, а потім просять набрати на телефоні певну комбінацію цифр і символів.

Мета шахраїв — перенести номер жертви на власну SIM-картку. Після цього стара SIM-картка перестає працювати, а аферисти отримують доступ до банківських рахунків, соцмереж і месенджерів, прив’язаних до номера.

Щоб убезпечити свої кошти та акаунти, Держспецзв’язку радить дотримуватися простих правил кібергігієни:

  • Якщо надходить підозрілий дзвінок, одразу покласти слухавку та повідомити про інцидент на гарячу лінію мобільного оператора.

  • Блокувати контакти, які надсилають підозрілі повідомлення у месенджерах.

  • Нікому не передавати одноразові паролі (OTP) від банків або мобільного оператора.

  • Не розкривати дані про вхідні дзвінки незнайомцям.

  • Не виконувати інструкції зі введення комбінацій цифр і символів, що надсилають або диктують під час розмови.

Також важливо пам’ятати: справжні представники мобільного оператора ніколи не запитують коди з SMS, дані банківських карток або паролі. Будь-яка така вимога — явна ознака шахрайства.

Дата публікації
Кількість переглядів
285
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie