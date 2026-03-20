Нова стрижка, яка пасує всім: боб з підворотом став головним трендом весни (фото)

Стрижка боб залишається однією з головних тенденцій у зачісках. Для тих, хто хоче спробувати сміливу стрижку, стилісти пропонують поєднати короткий боб 90-х і французький боб. Як результат цього міксу з’являється сучасна, вишукана версія — боб з підворотом.

Чому ця коротка стрижка з паризьким шармом пасує всім, розповіли перукарі виданню Vogue Italia.

Боб з підворотом — це коротка стрижка в стилі 90-х, кінчики якої злегка загнуті всередину — на рівні щелепи або трохи нижче. Саме це створює м’яку лінію, яка наче облягає обличчя.

«Довжина, яка закриває щелепу, ідеально підходить для додавання об’єму та структури волоссю, особливо тонкому. Це свіжа, невимушена стрижка сповнена індивідуальності. Вона ідеально підходить для того, щоб розвіяти монотонність волосся до плечей», — розповідає стиліст Джеймс Ерншоу.

Легке нашарування біля вилиць і щелепи створює більш гармонійний ефект, ніж абсолютно рівний зріз. Шари волосся природно обрамляють обличчя і додають зачісці витонченості та чуттєвості.

Кому пасує боб з підворотом

Боб з підворотом універсальний. Однак стрижка найбільше пасуватиме власницям овальних, серцеподібних і трохи витягнутих облич. Округла форма боба балансує пропорції та підкреслює вилиці й лінію щелепи. Легке шарування пом’якшує виражені риси, тож це вдалий варіант для квадратного обличчя.

Такий боб добре працює на тонкому й середньому за густотою волоссі, створюючи ілюзію густоти та об’єму. З незначними змінами шарування він також підходить для хвилястого або злегка кучерявого волосся, зберігаючи невимушений «паризький» ефект.

Боб з підворотом підійде й дівчатам з чубчиком. Він пом’якшує кут стрижки та допомагає зробити її сучаснішою. Так званий «відрослий» чубчик-завіса ідеально пасуватиме для обрамлення обличчя. Втім, він має бути також достатньо довгим, щоб його можна було заправити за вухо для абсолютно невимушеного образу.

Варіанти стрижки

Боб з підворотом / © Instagram

Боб з підворотом / © Instagram

Боб з підворотом / © Instagram

Боб з підворотом / © Instagram

Боб з підворотом / © Instagram

