Нова трендова стрижка, яка набирає шаленої популярності у світі: зачіска для всіх типів волосся

Це боб-каскад – нова стрижка, яка увійшла в тренди 2024 року завдяки своїй універсальності та розкішному вигляду. Така багатошарова зачіска пасуватиме до будь-якої форми обличчя, тому кожна жінка зможе підібрати для себе ідеальний варіант. Стрижка має омолоджувальний та коригувальний ефект, зробить обличчя витонченим, а погляд – виразним. Розповідаємо, які особливості та переваги стрижки, як вибрати саме свій варіант зачіски.

Які особливості стрижки "боб-каскад"

Яка найпопулярніша стрижка у всьому світі / Фото: pixabay.com

Це багатошарова зачіска з градуйованими пасмами різної довжини. Волосся пострижене таким чином, що нагадує багатоступінчастий каскад, кожне верхнє пасмо прикриває собою нижнє. Наразі на піку трендів сучасний варіант стрижки з укороченою частиною в зоні потилиці. Є кілька особливостей цієї стрижки, які вирізняють її з-поміж інших варіантів каскадних зачісок.

Боб-каскад має плавно градуйовані пасма, що надає локонам ефекту об’єму та візуальної густоти.

Стрижка легко акцентується чубчиком, який матиме коригувальний ефект – увиразнить вилиці та прибере кілька зайвих років.

Боб-каскад підходить для будь-якої структури локонів, його можна робити як на коротке, так і на середнє волосся.

Які переваги стрижки "боб-каскад"

Яка найпопулярніша стрижка у всьому світі / Фото: pixabay.com

Зачіска не потребує укладання, градуйовані пасма лягають у правильну структуру одразу після миття.

Волосся у цій стрижці рухається при ходьбі, що забезпечує грайливість та додаткове омолодження образу.

Боб-каскад – ідеальний вибір для власниць тонкого волосся без об’єму, оскільки багатошарова стрижка справляється з цією проблемою на відмінно.

Зачіска довго тримає форму і гарно відростає, тому не буде потреби відвідувати свого майстра досить тривалий час.

Які рекомендації щодо вибору стрижки

Яка найпопулярніша стрижка у всьому світі / Фото: pixabay.com

Стилісти не рекомендують робити цю стрижку тим жінкам, які мають жорстке волосся.

Боб-каскад має омолоджувальний ефект, тому підійде усім, хто хоче омолодитися.

Стрижка пасуватиме власницям круглого та квадратного обличчя, бо прибирає непотрібну важкість у нижній його частині.

Акцентувати стрижку краще косим чубчиком із градуйованими пасмами.

Жінки, які мають тонке та рідке волосся, обов’язково повинні зробити боб-каскад, вони отримають візуально густе та здорове сяйливе волосся.

Читайте також:

Мінус 7 років за п’ять хвилин: ці техніки самомасажу працюють краще, ніж уколи краси

Які кольори волосся омолоджують на 10 років: ідеальні відтінки для жінок за 50

6 найкращих об’ємних стрижок для тонкого волосся, які довго тримають форму і гарно відростають