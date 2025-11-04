Гортання стрічки новин / © Unsplash

Думскролінг — це явище, коли людина постійно гортає стрічку новин чи соціальних мереж і не може зупинитися, марнуючи при цьому час.

Психологиня Ірина Захожа зазначає: якщо ви помічаєте, що «залипаєте» в телефоні понад годину, це вже може свідчити про певну залежність. Про це вона розповіла в етері КИЇВ24.

За словами фахівчині, часто це відбувається автоматично.

«Нам прийшло повідомлення, ми йдемо за повідомленням, потім за ним автоматично відкривається Інстаграм, Фейсбук, ТікТок тощо…», — зазначила вона.

Як боротися із думскролінгом

Щоб зменшити вплив цієї звички, психологиня радить дотримуватись таких правил:

Обмежте кількість входів у застосунок. Перед тим, як відкрити програму, кожного разу запитуйте себе: " Що я там шукаю, що я маю зараз там знайти? "

Виділяйте конкретний час для перегляду соцмереж чи новин.

Більше спілкуйтесь з людьми і приділяйте час собі та своїм справам.

«Ці кроки допоможуть, якщо ви дійсно помічаєте негативні наслідки від надмірного гортання стрічки», — резюмувала психологиня.

