Нова залежність — думскролінг: як зупинити нескінченне гортання стрічки
Психологиня Ірина Захожа пояснила, як боротися з марнуванням часу у соцмережах.
Думскролінг — це явище, коли людина постійно гортає стрічку новин чи соціальних мереж і не може зупинитися, марнуючи при цьому час.
Психологиня Ірина Захожа зазначає: якщо ви помічаєте, що «залипаєте» в телефоні понад годину, це вже може свідчити про певну залежність. Про це вона розповіла в етері КИЇВ24.
За словами фахівчині, часто це відбувається автоматично.
«Нам прийшло повідомлення, ми йдемо за повідомленням, потім за ним автоматично відкривається Інстаграм, Фейсбук, ТікТок тощо…», — зазначила вона.
Як боротися із думскролінгом
Щоб зменшити вплив цієї звички, психологиня радить дотримуватись таких правил:
Обмежте кількість входів у застосунок. Перед тим, як відкрити програму, кожного разу запитуйте себе: "Що я там шукаю, що я маю зараз там знайти?"
Виділяйте конкретний час для перегляду соцмереж чи новин.
Більше спілкуйтесь з людьми і приділяйте час собі та своїм справам.
«Ці кроки допоможуть, якщо ви дійсно помічаєте негативні наслідки від надмірного гортання стрічки», — резюмувала психологиня.
