Нові правила ручної поклажі у ЄС: що стане безкоштовним, а за що доведеться доплатити

Ручна поклажа / © ТСН.ua

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Європейський Союз планує значно змінити правила провезення ручної поклажі на всіх авіарейсах, включно з тими, що літають за його межі. Мета нововведень — покінчити з плутаниною та додатковими витратами для пасажирів, що виникають через різні вимоги авіакомпаній, особливо бюджетних перевізників, таких як easyJet, Ryanair і Wizz Air.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Нові правила ЄС передбачатимуть встановлення єдиного розміру сумки, яку пасажирам дозволять брати на рейси. Найважливіше — провіз такої ручної поклажі стане безкоштовним, і авіакомпанії не зможуть стягувати за це додаткову плату з мандрівників.

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Це нововведення має вирішити проблему, коли багаж пасажирів відповідає вимогам однієї авіакомпанії, але виявляється завеликим або заважким для іншої. Це призводить до неприємних «сюрпризів» у вигляді доплат в аеропорту.

Минулого тижня міністри транспорту ЄС також запропонували стандартизувати розміри безоплатного багажу, що провозиться під сидіннями. Якщо Європейський парламент підтримає цю пропозицію, пасажирам буде гарантовано одну безкоштовну особисту річ розміром до 40×30×15 см (включно з колесами і ручками), або таку, що зможе поміститися під сидінням літака.

Поточні зміни стосуються ручної поклажі, яку розміщують під сидінням. Проте поки що не згадуються валізи, що кладуть у верхні багажні відсіки в салонах літаків.

Наразі діють такі обмеження для ручної поклажі під сидіння:

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Ryanair : 40×20×25 см.

Wizz Air : 40×30×20 см і вагою до 10 кг.

easyJet: 45×36×20 см.

Усі розміри включають колеса та ручки.

Раніше повідомлялося, ручна поклажа пасажира спалахнула перед зльотом літака, що він назвав «одним із найстрашніших моментів у його житті».