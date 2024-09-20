Нові стрижки для короткого волосся на 2025 рік: у трендах залишаються текстура й об’єм

Восени 2024 короткі стрижки знову в трендах і будуть актуальними наступного 2025 року. Такі зачіски користуються шаленою популярністю в усьому світі, адже здатні створювати повністю новий образ, омолоджувати й робити волосся об’ємним там, де це потрібно. Стилісти рекомендують звертати увагу на оновлені варіанти цих чотирьох стрижок, які відомі своєю багатошаровістю та текстурованими пасмами. Саме завдяки такій техніці волосся у цих зачісках лягає у правильну структуру і набуває екстраординарного об’єму.

Маллет

Які стрижки на коротке волосся будуть у трендах 2025 / Фото: pixabay.com

Ця стрижка характеризується подовженими верхніми пасмами, з боків і ззаду має більш коротке волосся. За рахунок чого досягається ефект об’єму та густоти локонів у зоні маківки. Така стрижка абсолютнj не потребує укладання, достатньо збити волосся руками – і ваш досконалий образ готовий. Маллет пасуватиме абсолютно всім жінкам, незважаючи на форму обличчя та структуру локонів.

Андеркат

Які стрижки на коротке волосся будуть у трендах 2025 / Фото: pixabay.com

Така стрижка підійде жінкам, які хочуть кардинально змінити свій образ, додати в нього рішучості та екстравагантності. Для зачіски характерне бічне коротке волосся і довгі пасма у зоні маківки. Часто стрижка має пасма контрастної довжини, тому набуває коригувального та омолоджувального ефекту. Така зачіска найбільше пасуватиме власницям овальної та круглої форми обличчя, вона робитиме вилиці більш витонченими, а погляд – виразним. Стрижка також надає об’єму, тому підійде для жінок, які мають тонке волосся.

Кроп

Які стрижки на коротке волосся будуть у трендах 2025 / Фото: Freepik

Ще одна стрижка на коротке волосся, яка має трохи довшу частину у верхній зоні, і коротші пасма з боків та ззаду. Кроп підходить для всіх форм обличчя, тому кожна жінка зможе вибрати її для себе, щоб оновити образ. За рахунок текстурованих пасом зачіска надає загальному аутфіту легкості та грайливості, тому має омолоджувальний ефект.

Текстурована піксі

Які стрижки на коротке волосся будуть у трендах 2025

Це топова стрижка з об'ємом на маківці, яка ніколи не вийде з моди. Текстурована піксі – це класичний варіант зачіски, який надає візуального об’єму і робить волосся густішим. А короткий та енергійний стиль піксі увиразнює природну красу, підкреслюючи витонченість вилиць. До того ж, стрижка має коригувальний ефект, бо за рахунок косого чубчика прибирає непотрібний об’єм у нижній зоні лиця.

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