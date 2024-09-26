Нові варіанти трендової стрижки з чубчиком для досконалого образу: підходить абсолютно всім жінкам

Стрижку з чубчиком треба вибирати відповідно до свого типу обличчя, інакше можна підкреслити всі його недоліки.

Восени 2024-го перукарі приємно здивували новими варіаціями стрижки шеггі. Тепер цю зачіску можна робити на локонах будь-якої довжини та текстури, також акцентувати різними видами чубчиків. Це робить стрижку універсальною та практичною, адже вона пасує абсолютно всім і надає навіть неслухняному волоссю правильної структури. До того ж шеггі завдяки легкості та об’єму має омолоджувальний ефект, що є приємним бонусом для зрілих пані.

Які особливості стрижки шеггі

Які чотири варіанти трендової стрижки з чубчиком / Фото: pixabay.com

Головною родзинкою стрижки є підкреслена недбалість, що досягається за допомогою скуйовдженого волосся. Це надає загальному образу легкості та динаміки, а локонам – екстраординарного об’єму.

Шеггі також має коригувальний ефект, оскільки за допомогою чубчика може приховати зморшки на лобі, увиразнити вилиці та прибрати непотрібну важкість у нижній зоні лиця. Правильно підібраний чубчик вигідно підкреслить природну красу, увиразнить погляд та вкраде декілька зайвих років.

Стрижка абсолютно не потребує укладання, її достатньо висушити, легенько збити пасма руками – і ваш досконалий образ готовий.

Шеггі з коротким чубчиком

Які чотири варіанти трендової стрижки з чубчиком / Фото: pixabay.com

Цей варіант зачіски стане ідеальним вибором для жінок з овальною формою обличчя. Не варто вибирати таку стрижку тим пані, які мають кругле лице, оскільки короткий чубчик зробить його повним та важким. Якщо волосся хвилясте або кучеряве, також необхідно вибрати інший варіант стрижки, бо короткий чубчик буде підстрибувати, тож доведеться витрачати час на його випрямлення.

Шеггі з довгим чубчиком

Які чотири варіанти трендової стрижки з чубчиком

Якщо вибрати шеггі з подовженим чубчиком, можна одразу закрити кілька потреб. Довгий чубчик скоригує овал обличчя, зробить вилиці більш виразними. Такий варіант стрижки також має омолоджувальний ефект, адже чубчик маскуватиме всі вікові зміни на шкірі обличчя у верхній частині.

Шеггі з косим чубчиком

Які чотири варіанти трендової стрижки з чубчиком / Фото: pixabay.com

Такий стильний варіант стрижки з довжиною волосся до плечей та нижче допоможе кардинально оновити й омолодити загальний образ. Ця шеггі буде ідеальною для жінок з трикутною формою обличчя. Вона допоможе звузити широкий лоб та пом’якшити підборіддя за допомогою косого чубчика. Також завдяки техніці стрижки пасма отримують екстраординарний об’єм, тому зачіска підходить для власниць тонких пошкоджених локонів.

Шеггі з чубчиком-шторкою

Які чотири варіанти трендової стрижки з чубчиком

Варіант шеггі з чубчиком-шторкою буде ідеальним для жінок з квадратним обличчям. Техніка стрижки дозволяє створювати додатковий об’єм у зоні маківки, тому видовжує квадратну форму чола. Легкі текстуровані пасма увиразнюють вилиці та прибирають непотрібний об’єм у нижній зоні обличчя. Особливо ефектний вигляд цей варіант шеггі має на хвилястому та кучерявому волоссі, адже стрижка збирає неслухняні локони у правильну структуру.

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