Новий церковний календар на жовтень 2023 року: коли святкуємо Покрову та інші важливі релігійні дати

Дізнавайтесь, коли будемо святкувати Покров Пресвятої Богородиці та інші важливі релігійні свята в жовтні 2023 року за новим календарем.

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому дати більшості церковних свят змінилися. В жовтні на вірян чекає велика подія — Покров Пресвятої Богородиці. Відтепер вона буде розпочинати жовтневий церковний календар. Також церква буде згадувати пам'ять апостола Фоми, євангеліста і апостола Луки, священномученика Димитрія Мироточця.

Церковний календар на жовтень 2023 року: перелік свят

Які церковні свята будуть у жовтні 2023 року – можна дізнатися з календаря:

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;

– Покров Пресвятої Богородиці; 2 жовтня – священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини і мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського ;

– ; 3 жовтня – священномученика Діонісія Ареопагіта;

– 4 жовтня – священномученика Ієрофея, єпископа Афінського ;

– ; 5 жовтня – мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської) ;

– ; 6 жовтня – апостола Фоми;

– апостола Фоми; 7 жовтня – мучеників Сергія і Вакха;

– мучеників Сергія і Вакха; 8 жовтня – преподобної Пелагії Антіохійської;

– преподобної Пелагії Антіохійської; 9 жовтня – апостола Якова Алфієвого;

– апостола Якова Алфієвого; 10 жовтня – мучеників Євлампія і Євлампії;

– мучеників Євлампія і Євлампії; 11 жовтня – апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського;

– апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського; 12 жовтня – мучеників Прова, Тараха і Андроника;

– мучеників Прова, Тараха і Андроника; 13 жовтня – священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки;

– священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки; 14 жовтня – священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; преподобної Параскеви Сербської;

– священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; преподобної Параскеви Сербської; 15 жовтня – преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана;

– преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана; 16 жовтня – мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому;

– мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому; 17 жовтня – пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського;

– пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського; 18 жовтня – апостола і євангеліста Луки;

– апостола і євангеліста Луки; 19 жовтня – святого пророка Йоїла; священномучеників Уара; преподобного Йоана Рильського;

– святого пророка Йоїла; священномучеників Уара; преподобного Йоана Рильського; 20 жовтня – святого великомученика Артемія ;

– ; 21 жовтня – преподобного Іларіона Великого;

– преподобного Іларіона Великого; 22 жовтня – святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця; святих сімох отроків, що в Ефесі ;

– ; 23 жовтня – апостола Якова ;

– ; 24 жовтня – священномученика Арети і тих, що з ним;

– священномученика Арети і тих, що з ним; 25 жовтня – священномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія ;

– ; 26 жовтня – священномученика Димитрія Мироточця;

– священномученика Димитрія Мироточця; 27 жовтня – священномученика Нестора; священномучеників Капетоліни і рабині її Єротиїди ;

– ; 28 жовтня – священномучеників Терентія й Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви, що в Іконії, названої П’ятниця;

– священномучеників Терентія й Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви, що в Іконії, названої П’ятниця; 29 жовтня – священномучениці Анастасії Римлянки;

– священномучениці Анастасії Римлянки; 30 жовтня – священномучеників Зиновія й Зиновії, сестри його ;

– ; 31 жовтня – святих апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними; священномученика Єпімаха .

Новоюліанський календар був розроблений сербським астрономом Мілутіном Міланковичем 1923 року. Він "відмотує" всі дати назад на 13 днів. Також раніше ми писали про церковний календар на вересень 2023 року.