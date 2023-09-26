Новий церковний календар на жовтень 2023 року: коли святкуємо Покрову та інші важливі релігійні дати

Дізнавайтесь, коли будемо святкувати Покров Пресвятої Богородиці та інші важливі релігійні свята в жовтні 2023 року за новим календарем.
Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому дати більшості церковних свят змінилися. В жовтні на вірян чекає велика подія — Покров Пресвятої Богородиці. Відтепер вона буде розпочинати жовтневий церковний календар. Також церква буде згадувати пам'ять апостола Фоми, євангеліста і апостола Луки, священномученика Димитрія Мироточця.
Церковний календар на жовтень 2023 року: перелік свят
Які церковні свята будуть у жовтні 2023 року – можна дізнатися з календаря:
- 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;
- 2 жовтня – священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини і мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського;
- 3 жовтня – священномученика Діонісія Ареопагіта;
- 4 жовтня – священномученика Ієрофея, єпископа Афінського;
- 5 жовтня – мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської);
- 6 жовтня – апостола Фоми;
- 7 жовтня – мучеників Сергія і Вакха;
- 8 жовтня – преподобної Пелагії Антіохійської;
- 9 жовтня – апостола Якова Алфієвого;
- 10 жовтня – мучеників Євлампія і Євлампії;
- 11 жовтня – апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського;
- 12 жовтня – мучеників Прова, Тараха і Андроника;
- 13 жовтня – священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки;
- 14 жовтня – священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; преподобної Параскеви Сербської;
- 15 жовтня – преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана;
- 16 жовтня – мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому;
- 17 жовтня – пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського;
- 18 жовтня – апостола і євангеліста Луки;
- 19 жовтня – святого пророка Йоїла; священномучеників Уара; преподобного Йоана Рильського;
- 20 жовтня – святого великомученика Артемія;
- 21 жовтня – преподобного Іларіона Великого;
- 22 жовтня – святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця; святих сімох отроків, що в Ефесі;
- 23 жовтня – апостола Якова;
- 24 жовтня – священномученика Арети і тих, що з ним;
- 25 жовтня – священномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія;
- 26 жовтня – священномученика Димитрія Мироточця;
- 27 жовтня – священномученика Нестора; священномучеників Капетоліни і рабині її Єротиїди;
- 28 жовтня – священномучеників Терентія й Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви, що в Іконії, названої П’ятниця;
- 29 жовтня – священномучениці Анастасії Римлянки;
- 30 жовтня – священномучеників Зиновія й Зиновії, сестри його;
- 31 жовтня – святих апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними; священномученика Єпімаха.
Новоюліанський календар був розроблений сербським астрономом Мілутіном Міланковичем 1923 року. Він "відмотує" всі дати назад на 13 днів. Також раніше ми писали про церковний календар на вересень 2023 року.