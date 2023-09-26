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Новий церковний календар на жовтень 2023 року: коли святкуємо Покрову та інші важливі релігійні дати

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Новий церковний календар на жовтень 2023 року: коли святкуємо Покрову та інші важливі релігійні дати

Новий церковний календар на жовтень 2023 року / Фото: Pexels

Дізнавайтесь, коли будемо святкувати Покров Пресвятої Богородиці та інші важливі релігійні свята в жовтні 2023 року за новим календарем.

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому дати більшості церковних свят змінилися. В жовтні на вірян чекає велика подія — Покров Пресвятої Богородиці. Відтепер вона буде розпочинати жовтневий церковний календар. Також церква буде згадувати пам'ять апостола Фоми, євангеліста і апостола Луки, священномученика Димитрія Мироточця.

Церковний календар на жовтень 2023 року: перелік свят

Які церковні свята будуть у жовтні 2023 року – можна дізнатися з календаря:

  • 1 жовтняПокров Пресвятої Богородиці;
  • 2 жовтнясвященномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини і мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського;
  • 3 жовтнясвященномученика Діонісія Ареопагіта;
  • 4 жовтнясвященномученика Ієрофея, єпископа Афінського;
  • 5 жовтнямучениці Харитини Амісійскої (Понтійської);
  • 6 жовтняапостола Фоми;
  • 7 жовтня – мучеників Сергія і Вакха;
  • 8 жовтня – преподобної Пелагії Антіохійської;
  • 9 жовтняапостола Якова Алфієвого;
  • 10 жовтня – мучеників Євлампія і Євлампії;
  • 11 жовтня – апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського;
  • 12 жовтня – мучеників Прова, Тараха і Андроника;
  • 13 жовтня – священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки;
  • 14 жовтня – священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; преподобної Параскеви Сербської;
  • 15 жовтня – преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана;
  • 16 жовтнямученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому;
  • 17 жовтня – пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського;
  • 18 жовтняапостола і євангеліста Луки;
  • 19 жовтня – святого пророка Йоїла; священномучеників  Уара; преподобного Йоана Рильського;
  • 20 жовтнясвятого великомученика Артемія;
  • 21 жовтня – преподобного Іларіона Великого;
  • 22 жовтнясвятого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця; святих сімох отроків, що в Ефесі;
  • 23 жовтняапостола Якова;
  • 24 жовтня – священномученика Арети і тих, що з ним;
  • 25 жовтнясвященномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія;
  • 26 жовтнясвященномученика Димитрія Мироточця;
  • 27 жовтнясвященномученика Нестора; священномучеників Капетоліни і рабині її Єротиїди;
  • 28 жовтня – священномучеників Терентія й Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви, що в Іконії, названої П’ятниця;
  • 29 жовтня – священномучениці Анастасії Римлянки;
  • 30 жовтнясвященномучеників Зиновія й Зиновії, сестри його;
  • 31 жовтнясвятих апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними; священномученика Єпімаха.

Новоюліанський календар був розроблений сербським астрономом Мілутіном Міланковичем 1923 року. Він "відмотує" всі дати назад на 13 днів. Також раніше ми писали про церковний календар на вересень 2023 року.

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