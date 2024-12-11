Новорічна ялинка стоятиме вдвічі довше: візьміть два інгредієнти з кухні

В грудні українці йдуть на ялинкові ярмарки, щоб підібрати для себе новорічну красуню. Аромат "живого" дерева не можна нічим замінити, однак, на жаль, така ялинка довго не стоїть.

Якщо ви також полюбляєте ставити на Різдво та Новий рік лісові красуні, тоді вам варто запам'ятати один дуже цікавий, але дієвий лайфгак, яким користувалися ще наші бабусі.

Більшість людей вважає, якщо просто вибрати свіжозрубане деревце, швиденько принести його додому з ярмарки, а потім поставити в горщик, то воно буде тішити ароматом і своїм зеленим виглядом протягом всіх новорічних свят. Проте, щоб так сталося, ялинці потрібно забезпечити правильні умови і належний догляд.

Щоб ялинка довше стояла, гарно пахнула і не осипалася, потрібно у воду, якою ви поливаєте деревце, додати лише два інгредієнти з кухні: сіль та цукор. Цукор допомагає живити дерево, а сіль вбирає зайву вологу, щоб хвоя не опала.

Розчин готується дуже просто. У 1 л води потрібно розвести 2 ст. ложки цукру та стільки ж солі. Одразу полити ялинку. Самому дереву ці компоненти шкоди не завдадуть, але ялинка стоятиме вдвічі довше.

Також дехто радить до суміші додавати одну таблетку аспірину. Тоді хвороботворні бактерії не будуть розмножуватися в дереві. Цукру та солі в такому разі можна брати менше: 2 чайні ложки. Також не забувайте часто змінювати воду, адже ялинка здатна вбирати до 1 літра на день.

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