Новорічний манікюр 2025: кольори та ідеї, які сподобаються Змії

Трендові кольори та дизайни на Новий 2025 рік

Символом 2025 року за китайським календарем стане Дерев'яна Зелена Змія. Тому головними кольорами будуть відповідні зелений та жовтий кольори. Це кольори природи, які асоціюються з умиротворенням, спокоєм, внутрішньою рівновагою та одночасно зі зростанням та відновленням.

Щоб сподобатися символу року, привабити удачу, рекомендується в дизайні, декорі, манікюрі використовувати різноманітні відтінки зеленого кольору: оливковий, салатовий, смарагдовий тощо.

Який манікюр, якого кольору зробити на Новий 2025 рік

Одним з "щасливих" відтінків зеленого кольору 2025 року астрологи називають смарагдовий колір. Він асоціюється з красою та життєвою силою природи, а також з гармонією та внутрішнім спокоєм.

Вдалим варіантом буде поєднання зеленого, смарагдового кольорів з нюдовим та рожевим кольорами.

Новорічний манікюр

Новорічний манікюр

Різноманітні зимові, новорічні візерунки також будуть мати гарний вигляд на зелених нігтях.

Манікюр на Новий рік

Новорічний манікюр

Поєднання зеленого з золотистим

Манікюр на Новий рік

Манікюр з золотистими блискітками

Манікюр на короткі нігті

Варіант манікюру на короткі нігті

Смарагдовий манікюр

Оливковий колір також буде доречним на цей Новий рік

Новорічний манікюр

Новорічний манікюр

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