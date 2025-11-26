Новорічний стіл 2026: що подавати, щоб задобрити Червоного Вогняного Коня та притягнути удачу на рік

Що подати на новорічний стіл, щоб задобрити символ Нового 2026 року / © unsplash.com

2026 рік — рік Червоного Вогняного Коня, і саме його потрібно «задобрити», щоб притягнути удачу та добробут у новому році. Нижче розповідаємо, на що слід звернути увагу при підготовці святкового столу.

Рекомендації для оформлення та меню святкового столу 2026:

Основні кольори столу: червоний, оранжевий, золотий. У цих відтінках можна підібрати скатертини, посуд, серветки, а також оформлення страв із яскравими овочами, фруктами та спеціями. Незвичайні інгредієнти вітаються: кінь символізує енергію та динаміку, тому в меню бажано додавати яскраві спеції — імбир, куркуму, корицю, кардамон, а також екзотичні фрукти — ананас, манго, гранат. М’ясні страви на святковому столі 2026 можуть включати яловичину, свинину та птицю. Строге табу: конина. Таке блюдо вважається неповагою до господині року і може призвести до фінансових втрат та невдач.

Дотримуючись цих порад, ви створите гармонійний та яскравий святковий стіл 2026, а Червоний Вогняний Кінь принесе щастя, успіх і добробут у новому році.