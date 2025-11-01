Новорічний зворотний відлік: скільки днів до зустрічі 2026 року

Скільки днів до Нового року 2026 / © unsplash.com

2025 рік поволі добігає кінця, і дедалі більше українців замислюються: яким буде наступний рік, під яким знаком він пройде і що встигнути здійснити до бою курантів. Кількість днів до настання 2026 року можна дізнатися разом з сайтом Godinnik.

Скільки днів до Нового року 2026

До довгоочікуваного свята залишилося всього 60 днів. Українці традиційно святкуватимуть Новий рік у четвер, 1 січня 2026 року. Через воєнний стан додаткових вихідних не передбачено, тому святкування відбуватиметься у звичайному режимі.

За китайським календарем 2026 рік стане роком Червоного Вогняного Коня. У східній традиції цей знак символізує свободу, енергію, швидкість і прагнення до нових горизонтів. Вогняна стихія наділяє Коня рішучістю, пристрастю та сміливістю, стимулюючи великі зміни та активні дії. Червоний колір, що символізує радість, удачу та добробут, обіцяє рік, сповнений щасливих подій та позитивних змін.

Щоб задобрити покровителя року, варто врахувати його символіку та кольори. Для святкової ночі найкраще обирати червоні, золоті, помаранчеві або коричневі відтінки. У декорі доречно використовувати блискучі матеріали та рухомі елементи — стрічки, дзвіночки чи підкови, що символізують енергію, удачу та гармонію.

Традиції святкування Нового року в Україні

31 грудня родини збираються за багатим столом. Хтось готує святкові страви ще зранку, хтось прикрашає ялинку напередодні — для багатьох це улюблена родинна традиція.

Новорічний вечір завжди сповнений тепла та радості: лунають пісні, тости, веселі розмови та спогади про головні події року. Старше покоління традиційно переглядає концерти та новорічні шоу, тоді як молодь обирає сучасні формати — фільми, серіали або святкові програми на стримінгових платформах.

Проте є момент, який об’єднує всіх українців — опівнічний бій курантів. У ці хвилини звучать щирі привітання, підіймаються келихи шампанського, а кожен загадує бажання, вірячи, що новий рік принесе здійснення мрій та щасливі зміни.