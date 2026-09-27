Нову функцію Instagram назвали "принизливою": що обурило користувачів

Instagram запровадив нову «принизливу» функцію

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Нещодавно соціальна мережа Instagram запустила новий інструмент редагування зображень на базі штучного інтелекту, який викликав бурхливе обурення серед користувачів. Люди масово розкритикували це оновлення через можливість легкого приховування облич партнерів на спільних фотографіях, що здатне спровокувати конфлікти та розрив стосунків.

Про суперечливу функцію платформи та негативну реакцію інтернет-спільноти пише UNILAD.

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Як працює нова функція

Ефект Pixel функціонує на базі технології Meta AI та дозволяє швидко розмити конкретну людину або об’єкт за допомогою звичайного текстового запиту. Після застосування цього фільтра решта зображення залишається абсолютно недоторканою, а обраний об’єкт стає практично неможливо візуально ідентифікувати.

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«Використовуйте ефект Pixel в історіях і відредагуйте підказку, щоб назвати те, що ви хочете пікселювати, наприклад, „людина праворуч“», — йдеться в офіційному анонсі Instagram.

Реакція користувачів та скандал

У сучасному інтернет-сленгу термін «м’який запуск» означає натяк на нові романтичні стосунки без їхнього прямого та офіційного підтвердження. Проте нова розробка виводить цю концепцію на абсолютно інший рівень, дозволяючи власникам акаунтів перетворювати своїх коханих на розмиту піксельну пляму.

«Уявіть, що ви перебуваєте у стосунках, і ваша дівчина пропонує сфотографуватися, а наступного дня ви бачите це в її Instagram, і ваше обличчя розмите», — обурився один із коментаторів.

Практичне застосування інструменту

Сама компанія вказує на набагато практичніші та корисніші сценарії використання цього інтелектуального інструменту в повсякденному житті. Насамперед ідеться про батьків, які прагнуть ділитися сімейними світлинами без показу облич дітей, або про необхідність приховати випадкових перехожих на вулиці.

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«Це насправді чудова функція для батьків, які не хочуть ділитися своїми дітьми в публічному просторі», — підтримав розробників інший користувач платформи.

Нагадаємо, де проходить межа між приватністю та цифровим світом

Сьогодні батьки вперше в історії мають замислюватися не лише про безпеку дитини у реальному світі, а й про її цифровий слід. Чи можна дозволяти рідним публікувати фото малюка та чи варто забороняти знімки у садочку, на святах або громадських заходах — чи знаєте ви, де проходить межа між приватністю та цифровим світом.

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