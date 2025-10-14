Новий 2026 рік Вогняного Коня: що одягти, щоб залучити щастя і добробут

У яких кольорах зустрічати Новий 2026 рік / © unsplash.com

Реклама

За східним календарем 2026 рік належить Червоному Вогняному Коню. Ця тварина символізує силу, енергію і прагнення до мети. Її стихія робить рік пристрасним і насиченим подіями — особливо для тих, хто не боїться брати ініціативу та відкривати нові горизонти.

Плануючи святковий образ, враховуйте характер Коня: ваш лук має бути одночасно елегантним і сміливим, підкреслюючи готовність до успіху та нових досягнень.

Палітра кольорів для святкового образу

Головний колір 2026 року — червоний. Усі його відтінки чудово підійдуть: від глибокого бордового та винного до яскравого-червоного й коралового. Червоний символізує удачу та свято, тому що насиченіший колір, то краще.

Реклама

Також враховуйте природні мотиви Коня:

Золотий і помаранчевий — символи багатства, сонячного тепла та енергії вогню. Можуть бути як основою образу, так і яскравими акцентами, наприклад, у вишивці чи деталях. Теракотовий і коричневі відтінки — нагадують про землю, якою скаче Кінь. Ідеальні для базових комплектів, що поєднують комфорт і стиль. Глибокий зелений — смарагдовий, моховий або темно-зелений додадуть гармонії та свіжості навіть у яскравому вогняному образі.

А от від приглушених і блідуватих тонів, як-от сірий чи бежевий, краще відмовитися. Також варто уникати похмурих темних відтінків — чорного, вугільного чи синювато-чорного, якщо вони не доповнені яскравими деталями.

У чому зустрічати Новий 2026 рік / © Фото з відкритих джерел

Матеріали для святкового образу

Червоний Вогняний Кінь цінує натуральність, елегантність і комфорт. Тому обирайте тканини, які мають дорогий вигляд і приємні на дотик:

Шовк, атлас, сатин — переливаються, гарно драпіруються, створюють розкішний ефект. Оксамит — додає королівського шарму та м’якості. Шкіра — сміливий і нестандартний вибір, наприклад, шкіряні штани з шовковою блузкою матимуть дуже стильний вигляд. Бавовна та льон — для більш розслаблених, але однаково модних луків, особливо якщо тканина має цікаву фактуру чи легкий блиск.

Синтетичні матеріали, як-от поліестер, акрил чи нейлон, краще залишити для інших випадків. Вони простуваті на вигляд, електризуються і можуть бути дискомфортними. Натуральні тканини допоможуть вам почуватися впевнено на святі та “задобрити” Вогняного Коня.