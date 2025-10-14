ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
2 хв

Новий 2026 рік Вогняного Коня: що одягти, щоб залучити щастя і добробут

Вибір святкового вбрання на Новий рік завжди викликає хвилювання. Купити готовий костюм, замовити пошиття в ательє чи створити образ власноруч — варіантів багато, а часу обмаль. Якщо ви любите планувати все заздалегідь, саме час подумати про свій новорічний лук. У цій статті ми розповімо, які кольори й фасони ідеально підійдуть для зустрічі 2026 року, допоможуть залучити удачу та прихильність долі.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
В яких кольорах зустрічати Новий 2026 рік

У яких кольорах зустрічати Новий 2026 рік / © unsplash.com

За східним календарем 2026 рік належить Червоному Вогняному Коню. Ця тварина символізує силу, енергію і прагнення до мети. Її стихія робить рік пристрасним і насиченим подіями — особливо для тих, хто не боїться брати ініціативу та відкривати нові горизонти.

Плануючи святковий образ, враховуйте характер Коня: ваш лук має бути одночасно елегантним і сміливим, підкреслюючи готовність до успіху та нових досягнень.

Палітра кольорів для святкового образу

Головний колір 2026 року — червоний. Усі його відтінки чудово підійдуть: від глибокого бордового та винного до яскравого-червоного й коралового. Червоний символізує удачу та свято, тому що насиченіший колір, то краще.

Також враховуйте природні мотиви Коня:

  1. Золотий і помаранчевий — символи багатства, сонячного тепла та енергії вогню. Можуть бути як основою образу, так і яскравими акцентами, наприклад, у вишивці чи деталях.

  2. Теракотовий і коричневі відтінки — нагадують про землю, якою скаче Кінь. Ідеальні для базових комплектів, що поєднують комфорт і стиль.

  3. Глибокий зелений — смарагдовий, моховий або темно-зелений додадуть гармонії та свіжості навіть у яскравому вогняному образі.

А от від приглушених і блідуватих тонів, як-от сірий чи бежевий, краще відмовитися. Також варто уникати похмурих темних відтінків — чорного, вугільного чи синювато-чорного, якщо вони не доповнені яскравими деталями.

У чому зустрічати Новий 2026 рік / © Фото з відкритих джерел

У чому зустрічати Новий 2026 рік / © Фото з відкритих джерел

Матеріали для святкового образу

Червоний Вогняний Кінь цінує натуральність, елегантність і комфорт. Тому обирайте тканини, які мають дорогий вигляд і приємні на дотик:

  1. Шовк, атлас, сатин — переливаються, гарно драпіруються, створюють розкішний ефект.

  2. Оксамит — додає королівського шарму та м’якості.

  3. Шкіра — сміливий і нестандартний вибір, наприклад, шкіряні штани з шовковою блузкою матимуть дуже стильний вигляд.

  4. Бавовна та льон — для більш розслаблених, але однаково модних луків, особливо якщо тканина має цікаву фактуру чи легкий блиск.

Синтетичні матеріали, як-от поліестер, акрил чи нейлон, краще залишити для інших випадків. Вони простуваті на вигляд, електризуються і можуть бути дискомфортними. Натуральні тканини допоможуть вам почуватися впевнено на святі та “задобрити” Вогняного Коня.

Дата публікації
Кількість переглядів
223
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie