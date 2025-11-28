Новий рік-2026: мольфар розповів про правила й заборони новорічної ночі

Новий рік. / © Unsplash

Реклама

Символ прийдешнього року - Червоний вогняний Кінь. Аби він приніс у 2026-му щастя та достаток, варто дотримуватися певних прикмети у новорічну ніч.

Як зустріти Новий рік-2026, щоб привернути удачу і благополуччя, розповів мольфар Максим Гордєєв.

З його слів, існують заборони, які в жодному випадку не можна порушувати у Новорічну ніч. Інакше - від може відвернутися удача на весь наступний рік.

Реклама

Як зустрічати рік Червоного вогняного Коня

Не можна зустрічати Новий рік на самоті.

Зі слів мольфара, тоді існує ризик залишитись самотнім на весь рік. Навіть якщо ви не хочете компанії, краще подзвонити комусь, вийти на вулицю та побути серед людей. Вогняний Кінь має енергію руху, спілкування та єдності.

Не можна одягати речі чорного та сірого кольорів.

Гордєєв радить обрати для святкування Нового року бордове, червоне, золоте чи помаранчеве вбрання. Вогняний Кінь любить пристрасть, швидкість та впевненість і не терпить тьмяних кольорів. Якщо хочете притягнути багатство, доповніть свій образ прикрасами з червоним камінням.

Реклама

Не можна готувати страви з конини.

Для приготування страв для новорічного столу варто обрати інші види м’яса. Інакше ви може відлякати удачу чи успіх, адже страва має споріднену з конем енергію.

Не можна сваритися та ображатися у новорічну ніч.

Мольфар наголошує: якщо увійти в Новий рік із роздратуванням, це може принести втому та поразки.

Реклама

Нагадаємо, ми писали про те, що подарувати на Новий рік - 20 недорогих, теплих подарунків, які принесуть щиру радість.