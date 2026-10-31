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Новий рік 2027: чи отримають українці додатковий вихідний і скільки днів відпочиватимуть
До Нового року 2027 залишаються місяці, але українці вже можуть планувати зимові свята, сімейні зустрічі та поїздки.
Цьогоріч 1 січня припадає на п’ятницю. Водночас питання про додатковий вихідний залежить від правил, які діятимуть в Україні на момент свята.
Коли настане Новий рік 2027
Новий рік традиційно зустрічають у ніч проти 1 січня. 2026 року останній день грудня припадає на четвер, а перший день січня 2027 року — на п’ятницю.
Отже, українці зустрічатимуть 2027 рік у ніч проти п’ятниці. Такий календар дає змогу заздалегідь спланувати святковий вечір, забронювати житло для подорожі або домовитися про зустріч із близькими.
Однак сам день тижня не визначає, чи матимуть працівники додатковий час для відпочинку. Для цього потрібно враховувати трудове законодавство та графік роботи.
Чи буде вихідний 1 січня 2027 року в Україні
Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України, 1 січня належить до святкових днів. Проте під час дії воєнного стану застосування цієї норми призупинене відповідно до Закону України № 2136-IX.
Це означає, що автоматично розраховувати на додатковий неробочий день лише через новорічне свято не варто. Якщо на момент 1 січня 2027 року діятиме воєнний стан, порядок роботи визначатиметься чинними на той час правилами та умовами праці.
Тому остаточний графік варто уточнювати ближче до свята у роботодавця. Для працівників із позмінним графіком, у сфері обслуговування, торгівлі чи на підприємствах безперервного циклу розклад може відрізнятися від стандартного п’ятиденного робочого тижня.
Як запланувати відпочинок на новорічні свята
Якщо 1 січня буде робочим днем, працівники можуть заздалегідь узгодити з роботодавцем інший графік або скористатися щорічною відпусткою. Її надання залежить від погодження та встановленого порядку оформлення.
Перед плануванням тривалої поїздки варто перевірити робочий календар на кінець грудня та початок січня. Також доцільно заздалегідь погодити відпустку, особливо якщо на цей період припадають популярні дати для подорожей.
Окремо слід врахувати, що рішення роботодавця про додатковий день відпочинку не означає автоматичного перенесення вихідного для всіх працівників країни.
FAQ
Коли Новий рік 2027 і який це буде день тижня?
Новий рік настане в ніч проти 1 січня 2027 року, п’ятниця.
Чи буде вихідний 1 січня 2027 року в Україні?
Це залежатиме від правил, чинних на момент свята. Під час воєнного стану стандартні норми про святкові та неробочі дні не застосовуються, тому 1 січня не гарантує автоматичного вихідного для всіх працівників.