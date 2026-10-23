Новий тренд у стрижках: пасує майже всім і здатний змінити образ до невпізнання

Зої Кравіц / © Associated Press

Реклама

Короткий мікрочубчик - гарний вибір для панянок, які хочуть підкреслити індивідуальність і додати своєму образу сміливого характеру. За словами стилістів, він привертає увагу до очей, робить риси обличчя виразнішими та може поєднуватися з різними стрижками — від піксі до подовженого боба.

Чому мікрочубчик стає популярним і кому він пасуватиме, розповіли стилісти виданню Vogue España.

Реклама

Стилісти пояснюють, що мікрочубчик — це дуже короткий чуб, який відкриває більшу частину чола і акцентує увагу на очах та бровах. Його довжина зазвичай сягає середини лоба або закінчується на кілька сантиметрів вище брів.

Реклама

«Мікрочубчик акцентує увагу на очах: погляд здається більш відкритим і виразним, а брови виходять на перший план. Завдяки високій горизонтальній лінії чубчик візуально підкреслює риси обличчя і робить вилиці чіткішими. Загалом такий чубчик додає погляду жвавості, образу — грайливості, а людині — впевненості», — пояснює hair-експертка Мануель Забалета.

Крім того, мікрочубчик додає образу зухвалості та сучасного звучання. Водночас він привертає увагу до верхньої частини обличчя, тому важливо враховувати індивідуальні риси та бажаний результат.

Кому пасує мікрочубчик

Стилісти наголошують, що мікрочубчик не має суворих обмежень за формою обличчя. Головне — правильно підібрати його довжину, форму та текстуру волосся.

Овальне обличчя

Така форма дає змогу експериментувати з різною довжиною та варіантами укладання мікрочубчика.

Реклама

Видовжене обличчя

Короткий чубчик може візуально збалансувати пропорції та зробити обличчя менш видовженим.

Квадратне обличчя

Мікрочубчик здатен підкреслити виразні вилиці та чітку лінію щелепи. Якщо хочеться пом’якшити риси, варто розглянути полегшений або заокруглений варіант.

З якими стрижками поєднується мікрочубчик

Мікрочубчик найкраще поєднується зі стрижками, які мають виразну форму, текстуру та рух:

піксі: коротка стрижка з мікрочубчиком має сміливий вигляд і дає змогу грати з пропорціями;

шег: поєднання чіткого короткого чубчика з багатошаровою, трохи недбалою стрижкою створює цікавий контраст;

боб: мікрочубчик пасує як до геометричних варіантів боба, так і до стрижок із рваними, текстурованими кінчиками;

багатошарові стрижки: короткий чубчик можна поєднувати й із довшим волоссям, якщо він гармонійно доповнює загальну форму зачіски.

Водночас експерти наголошують, що мікрочубчик має виразний вигляд, а тому важливо, щоб він органічно поєднувався з усією зачіскою і відповідав стилю.

Реклама

Нагадаємо, ми писали про те, які популярні стрижки додають жінкам віку.

Новини партнерів

Новини партнерів