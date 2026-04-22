Новий вірус у кажанів може знову загрожувати людству: лікарі попередили про ризик пандемії

Науковці знайшли у кажанів зі Східної Африки новий вірус KY43, який може передаватися людям. Дослідження показало, що він здатний чіплятися за клітини в людських легенях, а це створює ризик виникнення нової пандемії.

Про це пише Daily Mail.

Що відомо про вірус KY43

Вірус KY43 знайшли у кажанів, які живуть у Кенії, Судані та Танзанії. Щоб перевірити його небезпеку, вчені відтворили білки вірусу та порівняли їх із клітинами людини. Досліди підтвердили: цей вірус може легко проникати в людський організм.

«До нашого дослідження вважалося, що більшість альфакоронавірусів використовують лише один або два можливих рецептори для проникнення в організм хазяїна, і єдина різниця полягала в тому, в який вид вони можуть проникнути. Ми тепер знаємо, що альфакоронавіруси можуть використовувати цілий ряд додаткових рецепторів для проникнення в клітини», — зазначив автор дослідження.

Чи є ризик пандемії

Попри здатність вірусу зв’язуватися з клітинами людини, наразі немає доказів того, що він уже поширюється серед місцевої популяції або здатний уникати імунної відповіді. Доктор Далан Бейлі пояснив, що ця робота розкриває ще один із безлічі маловідомих вірусів, які існують непомітно для суспільства.

За його словами, такі віруси лише чекають на випадковий контакт, який дозволить їм почати поширюватися серед людей.

«Уявіть собі KY43 як один із мільйона вірусів, у якого є один шанс на мільйон, щоб перейти від кажанів до людей. Історія говорить нам, що один вірус прорветься, але який саме, ми не можемо здогадатися», — зазначив автор дослідження, доктор Далан Бейлі з Інституту Пірбрайта.

Вивчення вірусу

Він також додав, що це рідкісний випадок, коли інструменти для потенційного поширення вірусу серед людей виявлені ще до того, як він завдав шкоди. Науковці закликають до розширення досліджень у Східній Африці для розуміння ризиків усього сімейства таких вірусів.

«Це допоможе людству підготуватися до будь-яких поширень хвороби в майбутньому та розпочати розробку вакцин і противірусних препаратів», — підкреслив доктор Джеймс Ньягванге з програми KEMRI–Wellcome Trust.

Професор Аріс Кацуракіс з Оксфордського університету, який не брав участі в роботі, назвав результати «ключовим раннім попередженням», зауваживши, що хоча вірус подолав перший важливий бар’єр, його здатність успішно розмножуватися в організмі людей залишається невідомою.

