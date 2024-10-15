"Ножниці" чи "ножиці": який єдиний правильний варіант цього слова

Багато українських слів мають співзвучні відповідники в інших мовах, які належать до слов’янської мовної групи, тому може виникати плутанина.

Слова "ножниці" в українській мові не існує, це калька від російської співзвучної лексеми "ножницы". Ножиці – єдиний правильний варіант слова в українській мові. За орфографічним словником ця лексема пишеться саме так.

Які приклади вживання слова.

Ножиці – це дуже потрібна річ у господарстві.

Дітей попросили принести ножиці на урок праці.

Яке значення слова "ножиці"

В Академічному тлумачному словнику (СУМ) подається таке визначення слова "ножиці": "інструмент для різання чи стриження, що складається з двох навхрест з'єднаних ножів з ручками у вигляді кілець".

Є ще одне значення, що вживається дуже рідко, переважно використовується у промисловості: "Ножиці – це машина-знаряддя для різання різних матеріалів, що застосовується на металообробних підприємствах".

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