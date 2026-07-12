Дефіцит заліза у жінок: хто у зоні ризику і які симптоми у жодному разі не можна ігнорувати

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Дефіцит заліза часто залишається непоміченим, хоча може суттєво впливати на самопочуття та здоров'я жінок. Його нерідко пов'язують лише з недостатнім споживанням м'яса, однак нестача заліза може виникнути навіть у людей, які регулярно вживають продукти тваринного походження.

Експерти пояснили у коментарях VOGUE Germany, які симптоми не можна ігнорувати, і чому залізо та гормони тісно взаємодіють.

Феритин — це білок, який накопичує залізо та відображає його запаси в організмі. За словами австрійської лікарки Івонн Роттенштейнер, від достатнього рівня феритину залежить вироблення енергії, нормальна робота мозку, синтез гормонів, гормональний баланс, менструальний цикл, випадіння волосся та емоційний стан - як от постійна втома, перепади настрою, труднощі з концентрацією.

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Дефіцит заліза - хто у зоні ризику

Ризик дефіциту заліза значною мірою залежить від віку та фізіологічного стану організму. Найчастіше запаси заліза виснажуються у періоди, коли потреба в цьому мікроелементі різко зростає або організм втрачає його у великих кількостях.

Дефіцит заліза у жінок небезпечний не лише постійною втомою. Оскільки залізо бере участь у транспортуванні кисню, виробленні енергії, роботі мозку та синтезі деяких гормонів, його нестача може впливати на багато систем організму.

Першою такою групою є дівчата-підлітки. У період статевого дозрівання організм активно росте, починається менструальний цикл, а потреба в поживних речовинах суттєво збільшується. Водночас втому, проблеми з концентрацією уваги та перепади настрою часто помилково списують лише на особливості підліткового віку.

До групи підвищеного ризику також належать жінки репродуктивного віку, особливо ті, хто має рясні або тривалі менструації, ендометріоз, міому матки чи інші гінекологічні захворювання, пов'язані з крововтратою. Підвищена потреба в залізі спостерігається і у жінок, які активно займаються спортом або беруть участь у змаганнях.

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Особливу увагу рівню феритину лікарі радять приділяти під час вагітності. У цей період залізо необхідне не лише майбутній мамі, а й плаценті та плоду. Дослідження свідчать, що дефіцит заліза у вагітної може негативно впливати на розвиток дитини. Крім того, за словами фахівців, недостатні запаси заліза після пологів пов'язують із підвищеним ризиком післяпологової депресії та труднощами з грудним вигодовуванням.

Контролювати рівень феритину важливо і під час перименопаузи та менопаузи. Через нерегулярні та рясні кровотечі, характерні для цього періоду, запаси заліза можуть швидко виснажуватися, що посилює втому, слабкість та інші неприємні симптоми.

«Мікроелемент залізо є ключовим компонентом жіночого здоров’я. Контроль рівня заліза створює стабільну основу для енергії, розумової сили, менструальних циклів та тонко налаштованого гормонального балансу”, - наголосила лікарка Івонн Роттенштейнер.

Важливо пам'ятати, що дефіцит заліза може тривалий час не проявлятися анемією. Саме тому лікарі нерідко рекомендують оцінювати не лише рівень гемоглобіну, а й феритину, який відображає запаси заліза в організмі. Зниження феритину може бути причиною симптомів навіть тоді, коли гемоглобін ще залишається в межах норми.

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