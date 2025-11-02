Що станеться, коли настане кінець світу: жахливе моделювання показало темний бік людства

Науковці змоделювали кінець світу / © Pixabay

Реклама

Нове дослідження змоделювало, як поводитимуться люди, коли кінець світу стане неминучим. Результати виявилися шокуючими — у момент, коли життя втрачає сенс, у деяких прокидаються найпохмуріші інстинкти.

Про це пише dailymail.

Як і у відомих апокаліптичних фільмах на кшталт «Божевільного Макса» чи «Послідовності», науковці виявили: частина людей, позбавлена страху покарання, починає чинити насильство. Адже, коли майбутнє більше не має значення, соціальні норми втрачають силу.

Реклама

«Це змушує задуматися: що насправді керує нашою поведінкою — страх перед покаранням чи внутрішня мораль?» — зазначив співавтор дослідження, доктор Хевун Квак з Університету Індіани.

Моделювання проводили в межах онлайн-гри ArcheAge — масової багатокористувацької рольової гри, у якій учасники знали, що цифровий світ зникне через 11 тижнів. За цей час вчені зібрали понад 270 мільйонів записів поведінки гравців, щоб дослідити, як люди реагують на неминучий «кінець».

Хоча більшість гравців продовжували звичну діяльність, кілька сотень користувачів раптово стали надзвичайно агресивними. Зафіксовано 334 випадки «вбивств» у грі в останні два тижні перед «знищенням світу».

Дослідники пояснюють це просто: покарання втратило сенс, а люди дозволили собі діяти без обмежень.

Реклама

Такі результати дають тривожне уявлення про можливу поведінку людства в умовах справжньої глобальної катастрофи. Науковці вважають, що у разі реального апокаліпсису частина суспільства може втратити моральні орієнтири, тоді як інші — зберегти людяність до кінця.

ТОП-5 найімовірніших причин знищення людства, за версією дослідників

Штучний інтелект, що вийде з-під контролю

Ядерна війна

Біологічна зброя, створена людиною

Зміна клімату

Стихійні лиха або зіткнення з астероїдом

Раніше йшлося про спільне дослідження вчених Університету Тохо в Японії та NASA, засноване на комп’ютерному моделюванні, визначило потенційну дату зникнення життя на Землі, що стане справжнім кінцем світу.