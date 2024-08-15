Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Об'ємні, омолоджувальні стрижки для короткого волосся для жінок після 50

Об'ємні, омолоджувальні стрижки для короткого волосся для жінок після 50

Об'ємні стрижки на коротке волосся

Стрижки на коротке волосся, що надають об'єму та не потребують особливого укладання

Після 50 років деякі жінки відзначають, що волосся стало більш рідкісним і тонким. З роками густота знижується, що зумовлено природними гормональними процесами в організмі.  У такому випадку стрижка на коротке волосся, що додає об'єму для жінок елегантного віку  — один з найкращих способів розв'язувати проблему. На короткому волоссю набагато простіше створити об'єм, і бонусом — коротка стрижка омолоджує. 

Стрижки на коротке волосся, що додають об'єму, для жінок у віці - один з найкращих способів розв'язувати проблему тонкого волосся. 

Піксі

І для круглого обличчя, і для овального обличчя чудово підійдуть короткі стрижки з об'ємною потилицею у форматі піксі. Подовжені пасма в ділянці верхівки й укорочені скроні вигідно підкреслюють овал і істотно омолоджують.

Піксі / ©
Піксі

Короткий каскад

Короткий каскад - об'ємна й ефектна стрижка, що допомагає скинути кілька років. Зачіска проста в догляді й укладанні, візуально витягує овал обличчя і має гарний вигляд з будь-якими техніками фарбування.

Короткий каскад / ©
Короткий каскад

Боб і боб каре

Стрижка боб на коротке волосся, що надає рівномірного об'єму по всій голові, - вічна класика, яка ідеально пасує всім: дорослим жінкам, юним дівчатам.

Образ із зачіскою боб-каре завжди витончений і елегантний. Сміливо обирайте цю зачіску для того, щоб освіжити імідж.

Боб / ©
Боб

Асиметрія

Повернути час назад і мати гарний вигляд  допоможе об'ємна жіноча стрижка з асиметрією. Довгі пасма біля обличчя візуально витягнуть і скорегують овал, прощаємося зі щічками, а правильний проділ гармонійно розподілить об'єми.

Асиметрія / ©
Асиметрія

Шапочка

Стрижка шапочка на коротке волосся, що додає об'єму завдяки укороченій потилиці, не тільки  для дівчат, вона пасує дорослим жінкам худорлявої статури і літнім активним дамам. Маленька довжина знизу відмінно контрастує з верхнім шаром «шапки», завдяки чому зачіска має об'ємний і стильний вигляд.

Шапочка / ©
Шапочка

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Наступна публікація