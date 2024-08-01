Об'ємні зачіски для тонкого волосся: допоможуть градуйовані стрижки

Вибрати відповідну зачіску чи стрижку не так легко власницям тонкого волосся. Зазвичай тонке волосся росте повільно, швидко брудниться, швидко втрачає форму. Найкращим вибором у такому разі будуть градуйовані стрижки. Вони надають зачісці об'єм, свіжість, динамізм, безперечно омолоджують будь-яку дівчину чи жінку. Градуйована стрижка допомагає створити потрібну форму, можуть зробити навіть найгірше волосся пишним та привабливим.

Розповідаємо, які види градуйованих стрижок найкраще пасують для тонкого волосся.

Стрижка "драбинка"

Стрижка драбинка з градуюванням ніби створена для тонкого та рідкого волосся. Стилісти рекомендують робити градуювання на пасмах розташованих біля обличчя, а решту волосся підстригти на бажаній довжині рівно.

"Драбинка" на тонкому волоссю

Драбинка виглядає виграшно не тільки на прямому волоссі, жінок з овальною формою лиця, кучерявим волоссям така стрижка прикрасить найкращим чином.

Стрижка "драбинка"

Боб

Звичайно, серед градуйованих стрижок градуйований боб є трендом сезону. Популярність його пояснюється універсальністю. Будь-якій жінці не залежно від віку та типу волосся, можна підібрати найбільш прийнятний варіант.

Боб для тонкого волосся

Варіант короткого, навмисне недбалого боба продемонструє красу шиї та закцентує увагу на очах. Прямий чубчик для такої стрижки подовжить візуально овал обличчя.

Градуйований боб

Каскад

Проблемою жінок з тонким волоссям є їх кінчики, вони січуться та ламаються, як наслідок, зачіски виглядають недоглянутими і неохайними. Градуйований каскад розв'яже цю проблему.

Багатошарова стрижка каскад виглядає по-новому з градуйованими кінчиками волосся. Стрижка має гарний вигляд як на короткому, так і довгому волоссі.

Градуйований каскад

Піксі

Така градуйована стрижка з подовженням має відмінний омолоджуючий ефект. Її нерідко вибирають жінки елегантного віку. Однією з її переваг є те, що зачіска практично не потребує укладання.

Градуйований піксі

Правильним рішенням буде поєднання піксі з подовженою чубчиком. Його можна зачісувати по-різному, змінюючи імідж хоч щодня. Легка скуйовдженість надасть образу пікантності.

Піксі з чубчиком

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