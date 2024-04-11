Кліщі: як уберегтися, чи падають вони з дерев, який вигляд має укус, профілактика після ураження

Звідки стрибають кліщі, як вберегтися від кліщів, який вигляд має його укус (фото), профілактика після

Весна - відродження всього живого. Разом з теплом з'являться метелики, бджоли, також, на жаль, активізуються кліщі, які розносять безліч хвороб людини та тварин. Укуси кліщів загрожують людині такими хворобами, як іксодовий кліщовий бореліоз (хвороба Лайма), кліщовий вірусний енцефаліт та марсельська гарячка.

Існує багато міфів про кліщів

Кліщі живуть на деревах. Багато хто помиляється, коли думає, що кровосмоки живуть на деревах та стрибають з них на жертви. Насправді кліщі живуть у високій траві або в чагарниках. І стрибати вони не вміють. Тому, щоб зменшити ризик зустрічі з кліщем, уникайте покритих не стриженою травою ділянок і вдягайтесь так, щоб кліщ не зміг потрапити вам на шкіру.

Багато хто помиляється, коли думає, що кровосмоки живуть на деревах та стрибають з них на жертви. Насправді кліщі живуть у високій траві або в чагарниках. І стрибати вони не вміють. Тому, щоб зменшити ризик зустрічі з кліщем, уникайте покритих не стриженою травою ділянок і вдягайтесь так, щоб кліщ не зміг потрапити вам на шкіру. Кліщів можна знищити вогнем . Дехто вважає, що випалювання сухої трави, може уберегти від членистоногих. Але зовсім навпаки. Кліщі ховають свої яйця у таких місцях, куди вогонь дістатись не може. Тому лише з'являється молода поросль, на ній опиняються і паразити. А природних ворогів кліща вогонь знищує повністю. Отже, після такої "боротьби"з кліщами, їх популяція може тільки збільшитись. А це ще один аргумент відмовитись від такої незаконної практики.

. Дехто вважає, що випалювання сухої трави, може уберегти від членистоногих. Але зовсім навпаки. Кліщі ховають свої яйця у таких місцях, куди вогонь дістатись не може. Тому лише з'являється молода поросль, на ній опиняються і паразити. А природних ворогів кліща вогонь знищує повністю. Отже, після такої "боротьби"з кліщами, їх популяція може тільки збільшитись. А це ще один аргумент відмовитись від такої незаконної практики. Потрапляючи на шкіру кліщі зразу боляче кусають і присмоктуються. Поки ви рухаєтесь, кліщ, потрапивши на одяг чи тіло з трави, не може вчепитись у шкіру. Щойно ви зупинитесь перепочити, він почне повільно рухатись знизу догори у пошуках ділянки, до якої можна присмоктатись. При укусі шкідник виділяє місцевий анестетик, тому ви не відчуєте, що до вас присмоктався кліщ. Отже, на власні відчуття покладатись не варто.

Як оглядати себе на предмет виявлення кліща

Перебуваючи на природі, проводьте швидкий огляд себе, дітей, тварин приблизно раз на годину.

Більш ретельний огляд під хорошим освітленням слід провести після повернення додому.

Почніть огляд знизу і поступово підіймайтеся вгору за таким алгоритмом: спершу ступні, далі лінія шкарпеток, підколінна впадина, нижня лінія трусів та пах, верхня лінія трусів, для жінок нижня та верхня лінія бюстгальтера, зона коміра, лінія волосяного покриву на голові, вуха і нарешті волосся та шкіра голови.

Приміть душ. Одяг, який ви носили на прогулянці, ретельно почистьте та виперіть. Те саме зробіть із речами, якими ви користувалися, наприклад, ковдрами.

Якщо кліщ уже присмоктався

Чим швидше ви знімете шкідника, тим краще — тим менше збудники інфекцій передадуть інфекційних агентів у кров. Тобто тим менший ризик зараження хворобами.

Якщо є така можливість, зверніться у травмпункт, де з вас видалять шкідника професійно. Якщо ні, придбайте у найближчій аптеці спеціальний пристрій для видалення кліщів і скористайтесь ним відповідно до інструкції.

Після видалення кліща місце укусу потрібно обробити антисептиком, а руки – вимити з милом.

Якщо кліщ пробув на тілі понад 36 годин – зверніться до медиків, щоби здійснити постконтактну профілактику хвороби Лайма. Для цього знадобиться антибіотик, який призначає лише лікар.

Як виглядає укус кліща

Укус кліща. У перші години після видалення паразита спостерігаються алергічні реакції на укус. Місце укусу може червоніти, свербіти та пекти. Часто спостерігається потовщення у вигляді червоної папули. Потрібно лише спостерігати, чи правильно гоїться рана від кліща. Вона може зменшитися протягом кількох годин або днів. Однак якщо збільшується, а самопочуття погіршується або виникають симптоми, схожі на грип, потрібно негайно звернутися до лікаря.

Укус кліща

Еритема, що мігрує зазвичай з’являється через 3-30 днів після укусу. Спочатку це виглядає як червона пляма або папула. Потім він починає швидко рости та розширюватися до периферії, досягаючи в діаметрі понад 5 см. Характерною картиною є кільцеподібне почервоніння з чітким центром, але ураження також може бути рівномірним. Еритема після кліща болить і свербить, має чітко обмежені краї.

Мігруюча еритема

Спостерігайте за своїм станом декілька тижнів після укусу, якщо підвищиться температура чи з’являться еритема, що мігрує на шкірі, негайно зверніться до лікаря.

Профілактика після укусу кліща

Якщо відчуваєте, що заразилися, МОЗ радить зробити профілактику антибіотиком -- однократне приймання 200 мг доксицикліну (для дітей, старших 8 років — 4 мг/кг, не більше 200 мг).

Приймати антибіотик варто:

Коли наповнений кров’ю кліщ, видалений щонайменше через 36 годин після прикріплення.

Коли минуло не більше 72 год після видалення кліща

Коли немає протипоказань, а це вік менш як 8 років, вагітність, період лактації, алергія до застосування доксицикліну.

Не рекомендується антибіотикопрофілактика хвороби Лайма, тобто приймання антибіотика без перелічених причин та “про всяк випадок” перед походом у місця, де можуть жити кліщі.

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