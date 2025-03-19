Оберіть ці сорти томатів, щоб не було заморочок з пасинкуванням: з одного куща до 10 кг овочів

Насіння томатів, що не потребують пасинкування, користується великим попитом серед городників, адже дозволяє значно полегшити догляд за рослинами. Такі сорти швидко розбирають, тому важливо знати назви найбільш перевірених та популярних варіантів для успішного вирощування.

Кожен новий сезон стартує з вибору посадкового матеріалу, який за останні роки поповнився численними новими та перспективними сортами. Вони вже продемонстрували свою ефективність і здобули популярність серед як досвідчених, так і початківців городників.

Як показує досвід, найшвидше розкуповують насіння низькорослих, скоростиглих і середньостиглих томатів, які не потребують пасинкування та підв’язки, але при цьому мають високу врожайність — до 10 кг. Як приємний додаток, ви отримаєте відмінний смак та неймовірну стійкість до поширених хвороб помідорів, таких як фітофтороз і коричнева гниль.

Варто зазначити, що більшість сортів низькорослих томатів характеризуються соковитими плодами, м’якоть яких складається з оплодня та плацентарної тканини, а насіннєва порожнина є незначною. Форма і розмір плодів залежать від конкретного сорту. Однією з головних переваг низькорослих помідорів є добре розвинена коренева система, що дозволяє обійтися без підв’язування, а також не вимагає пасинкування.

Алпатьева 905А

Цей сорт, за відгуками городників, прекрасно росте у відкритому ґрунті і майже не потребує догляду. Відзначають його стійкість до різких змін погодних умов. Плоди м’ясисті, округлі, із характерним помідорним смаком.

Атлантида

Цей сорт добре проявив себе в попередніх сезонах. Він є надзвичайно невибагливим у догляді, не потребує підв’язування та пасинкування. Висота куща досягає 50 см. Це ранньостиглий сорт. Плоди відрізняються насиченим смаком, соковиті, із міцною шкіркою. Дуже універсальні — їх використовують як для салатів, так і для консервації та приготування соків.

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