Оберіть квітку, яка вам сподобалася, і дізнаєтесь, коли вийдете заміж: тест

Незаміжні дівчата з давніх-давен влаштовували ворожіння, щоб визначити дату свого весілля. Спробуйте цей простий тест з квітами, щоб відповісти на заповітне запитання.

Цей тест із квітами звертається до вашої підсвідомості. А вона ніколи не бреше і точно знає, в який момент вашого життя ви будете готові до такого важливого кроку. Суть проста: погляньте на картинку нижче, затримайте погляд на 5 секунд та оберіть квітку, яка сподобалася найбільше.

Тест / Фото: Фото з відкритих джерел

Відповіді ви знайдете нижче.

Тюльпан

Ця квітка ідеально підходить вітряній, романтичній дівчині, яка спокійно йде своїм життям. Зазвичай такі красуні виходять заміж досить рано — у віці 20-23 років. Вони полюбляють отримувати від своїх чоловіків подарунки і компліменти, а також дарувати їм свою любов. Найважливішим в житті вважають сімейний затишок.

Гербера

Найчастіше таку квітку обирають обережні жінки, які не поспішають із заміжжям і часто можуть вважати, що не народжені для шлюбу. Зазвичай у них змінюються погляди на шлюб у віці 35-40 років, коли вони виходять заміж і часто з великого та взаємного кохання.

Гібіскус

Цю квітку обирають справжні мандрівниці і любительки пригод. В молодості таких дівчат заміжжя цікавить мало, адже в світі є так багато загадкового. Тому виходять заміж вони зазвичай у віці 30-35 років, коли знайдуть собі партнера під стать.

Соняшник

Такі квіти полюбляють активні, енергійні та діяльні жінки, які можуть взяти шлюб у віці між 25 та 30 роками. Раніше їм не до весілля, вони можуть будувати власний бізнес чи здобувати вищу освіту. А можливо і не одну. В супутники життя зазвичай вибирають таких же бадьорих та працьовитих.

Коли ви вийдете заміж: тест / Фото: Pexels

Троянда

Це вибір романтичних натур, які люблять саме відчуття закоханності. Можуть виходити заміж дуже рано — між 18 та 22 роками. Але і шлюби виходять у таких дівчат досить вдалими. Все тому, що красуні здатні відразу зрозуміти, чи підходить їм ця людина, чи ні.

Сакура

Вона символізує поєднання зовнішньої крихкості та сили духу. Любительки цих квітів здатні поєднувати традиційний підхід до будь-якої справи із самостійним судженням про неї. Заміж виходять у віці 25-27 років, хоча супутника життя можуть зустріти і набагато раніше. Просто під вінець вони йдуть тільки тоді, коли самі того захочуть.

Букет

Зазвичай дівчата, які обирають букет, не вірять у кохання, яке триває все життя. Вони йдуть життєвим шляхом без зайвого романтизму, тому їхні шлюби можуть бути недовговічними. Але засмучуватися з цього приводу жінки не будуть. Для них будь-які стосунки — це корисний урок.

Зів'яла троянда

Жінки, які вже не раз обпеклися на своєму життєвому шляху, завжди обирають цю квітку. Міцний шлюб на них чекає у віці після 40 років, але у ньому вони бувають набагато щасливішими, адже точно мають час знайти "свою" людину.