Оберіть цю форму манікюру, яка зробить ваші пальчики довгими і витонченими
Мигдалеподібні нігті – секрет вишуканого та стильного манікюру.
Мигдалеподібні нігті недооцінені панянками. Вони більш звужені та переходять у загострений кінчик - на відміну від овальних, які є більш популярними. Втім, кажуть nails-експерти, саме мигдалеподібна форма робить пальці на руках довгими та витонченими.
П’ятьма способами носити цієї осені манікюр “мигдаль” поділилися експерти журналу Marie Claire.
Френч
Для мигдалеподібних нігтів можна трохи погратися з кольорами та візерунками. Можливо, френч у горошок чи кінчик у стилі панцира черепахи? Чому б не вийти за межі класики.
Тваринний принт
Тваринний принт - це нейтральний варіант, незалежно від того, чи зробите ви зебру, гепарда чи леопарда. Такий манікюр пасуватиме до будь-якого вбрання, водночас додаючи трохи яскравості.
Різнокольоровий манікюр
Оберіть сміливу естетику мигдалевого манікюру. Використайте кілька різних відтінків червоного та помаранчевого або ж зробіть акцент на свіжішому вигляді з асортиментом коричневих лаків.
