Оберіть цю форму манікюру, яка зробить ваші пальчики довгими і витонченими

Мигдалеподібні нігті – секрет вишуканого та стильного манікюру.

Манікюр "мигдаль".

Манікюр "мигдаль".

Мигдалеподібні нігті недооцінені панянками. Вони більш звужені та переходять у загострений кінчик - на відміну від овальних, які є більш популярними. Втім, кажуть nails-експерти, саме мигдалеподібна форма робить пальці на руках довгими та витонченими.

П’ятьма способами носити цієї осені манікюр “мигдаль” поділилися експерти журналу Marie Claire.

Френч

Для мигдалеподібних нігтів можна трохи погратися з кольорами та візерунками. Можливо, френч у горошок чи кінчик у стилі панцира черепахи? Чому б не вийти за межі класики.

Мигдалеподібні нігті. / © Instagram

Мигдалеподібні нігті. / © Instagram

Тваринний принт

Тваринний принт - це нейтральний варіант, незалежно від того, чи зробите ви зебру, гепарда чи леопарда. Такий манікюр пасуватиме до будь-якого вбрання, водночас додаючи трохи яскравості.

Мигдалеподібні нігті. / © Instagram

Мигдалеподібні нігті. / © Instagram

Різнокольоровий манікюр

Оберіть сміливу ​​естетику мигдалевого манікюру. Використайте кілька різних відтінків червоного та помаранчевого або ж зробіть акцент на свіжішому вигляді з асортиментом коричневих лаків.

Мигдалеподібні нігті. / © Instagram

Мигдалеподібні нігті. / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про п’ять свіжих трендів манікюру, які варто спробувати вже у жовтні.

