Як приготувати ніжне соковите м’ясо / © www.freepik.com/free-photo

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Розповідаємо, як запекти м’ясо, щоб воно було ніжним і соковитим всередині, і мало рум’яну та апетитну скориночку ззовні, посилаючись на ресурс prostoway.

Яких помилок найчастіше припускаються під час запікання м’яса

Щоб м’ясо не було жорстким і сухим, треба правильно підготувати продукт до запікання. Шматок м’яса варто очистити від усіх плівок та сухожилля.

Не можна запікати м’ясо за максимальної температури, бо воно стане жорстким.

Для приготування свинини температура має бути на 15 градусів нижчою, ніж для яловичини. Тоді м‘ясо рівномірно пропечеться і не втратить свого соку.

Яловичину треба тримати на 20 хвилин довше в духовці, ніж свинину.

Чим обгорнути м’ясо для запікання, щоб воно вийшло соковитим та ніжним

Професійні кухарі рекомендують загортати шматок м’яса у бананові шкірки. Це може здатися дещо дивним, але саме так воно набуде апетитної рум’яної скориночки й не втратить свого соку під час запікання.

Спочатку треба натерти м’ясо сіллю і будь-якими спеціями за смаком, а потім обгорнути шкірками бананів, щоб жовта сторона була зверху. Щоб шкірки під час запікання не спадали з м’яса, їх можна зафіксувати дерев’яними зубочистками.

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Ще можна просто викласти на дно дека бананові шкірки, а зверху покласти шматок м’яса. Таким чином, воно не пригоратиме, буде соковитим і рум’яним.

За п’ятнадцять хвилин до готовності бананові шкірки треба зняти зі шматка, щоб м’ясо запеклося й набуло рум’яного відтінку.