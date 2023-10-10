Обираю бути щасливою: як привернути кохання за допомогою феншуй

На думку езотериків та майстерів феншуй, за допомогою древнього китайського вчення можна знайти кохання, створити сім'ю та бути щасливою в шлюбі.

Розчистіть сектор кохання

За сім'ю та відносини у квартирі відповідає південно-західний сектор. Тому, якщо ви хочете, щоб в ньому панувала гармонія, не варто допускати тут жодних завалів. Доведеться тримати цей куток в ідеальному порядку, інакше не спрацюють інші ритуали та предмети для привернення кохання.

Музика вітру

Після того, як ви повністю розчистили південно-західний сектор, повісьте в ньому музику вітру. Це спеціальні порожні трубочки, які видають приємні звуки під час коливання. Вибираючи модель, переконайтеся, що вона не має гострих кутів. Ідеальним буде рожевий метал з червоними сердечками на ньому. Він допоможе залучити у ваше життя партнера.

Живі квіти

Перевірений спосіб привернення кохання по феншуй / Фото: Pexels

Живі квіти завжди впливають на сімейну сферу сприятливо. Тому дуже важливо, щоб у південно-західному секторі було побільше рослин, краще поставити вази з букетами. Обов'язково купуйте свої улюблені квіти. Хоча найефективнішими для залучення кохання вважаються півонії, які символізують романтику та чуттєвість.

Парні предмети

Поставте хоча б один, а краще декілька парних предметів. Як от статуетки, фігурки, картини, парні філіжанки. Це може бути все, що завгодно. Головне, щоб воно символізувало єдність у своїй подвійності.

Ліжко

Уважно придивіться до свого ліжка, адже якщо воно розраховане лише не одну людину, то це заважатиме вам знайти справжнє кохання. Важливо обирати просторе місце для сну, яке з легкістю вмістить двох. Також забезпечте два підходи до ліжка. Так всесвіт зрозуміє, що ви хочете розділити його з партнером. Над ліжком повісьте картину з місяцем, який є символом жіночої енергії та налаштовує на чуттєвість.

Свічки

Енергія вогню завжди приваблює кохання, тому дуже важливо мати в будинку свічки. Частіше запалюйте їх та медитуйте, уявляючи, наче чоловік вашої мрії поряд з вами. Думайте про позитивні зміни, які чекають на вас з появою партнера в житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.