Обліпиха, малина та імбир: три чаї, які врятують від застуди та зігріють у холодні дні
Чай з обліпихою, малиною чи імбиром піднімуть імунітет.
Осінь можна назвати порою ароматного чаю. Саме час потішити себе натуральними напоями, які не тільки зігрівають, а й зміцнюють імунітет.
ТСН.ua підготував три рецепти смачних та корисних чаїв на основі обліпихи, малини та імбиру.
Зауважимо, що кожен інгредієнт має свою особливу дію:
обліпиха насичує організм вітамінами,
малина заспокоює і допомагає при застуді,
імбир бадьорить і зігріває зсередини.
Чай з обліпихою та медом
Інгредієнти (на 2 порції):
обліпиха - 3–4 ст.л.
мед - за смаком
апельсин - 2–3 кружечки
кориця - 1/2 ч.л.
вода — 500 мл
Приготування:
Обліпиху перебийте блендером. Покладіть до чайника цю масу, а також апельсин та корицю.
Залити гарячою водою. Залиште напій настоятися 10 хв. Процідити.
Чай з малиною і м’ятою
Інгредієнти (на 2 порції):
малина - 3–4 ст.л.
м’ята - 1 ч.л. сухої
лимон - 2 кружечки
мед або цукор - за смаком
вода - 500 мл
Приготування:
Малину розімніть виделкою чи перебийте у блендері. Покладіть її до чайника, заліть гарячою водою, додайте м’яту і лимон.
Настоюйте 7–10 хв під кришкою. Процідіть. Додайте мед або цукор за смаком.
Імбирний чай з лимоном
Інгредієнти (на 2 порції):
свіжий імбир — 3–4 см кореня
лимон - 2–3 кружечки
мед - 1–2 ч.л.
гвоздика - 2–3 бутони
кориця 0,5 ч.л.
вода - 500 мл
Приготування:
Імбир потрібно очистити, нарізати тонкими скибочками або натерти. У чайник залийте воду, додайте імбир, корицю, гвоздику.
Проварить 5–7 хв на слабкому вогні. Зніміть з вогню, додайте лимон. Настоюйте 5 хв.
