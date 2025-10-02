ТСН у соціальних мережах

Обліпиха, малина та імбир: три чаї, які врятують від застуди та зігріють у холодні дні

Чай з обліпихою, малиною чи імбиром піднімуть імунітет.

Чай.

Чай / © www.freepik.com/free-photo

Осінь можна назвати порою ароматного чаю. Саме час потішити себе натуральними напоями, які не тільки зігрівають, а й зміцнюють імунітет.

ТСН.ua підготував три рецепти смачних та корисних чаїв на основі обліпихи, малини та імбиру.

Зауважимо, що кожен інгредієнт має свою особливу дію:

  • обліпиха насичує організм вітамінами,

  • малина заспокоює і допомагає при застуді,

  • імбир бадьорить і зігріває зсередини.

Чай з обліпихою та медом

Інгредієнти (на 2 порції):

  • обліпиха - 3–4 ст.л.

  • мед - за смаком

  • апельсин - 2–3 кружечки

  • кориця - 1/2 ч.л.

  • вода — 500 мл

Приготування:

  1. Обліпиху перебийте блендером. Покладіть до чайника цю масу, а також апельсин та корицю.

  2. Залити гарячою водою. Залиште напій настоятися 10 хв. Процідити.

Чай з малиною і м’ятою

Інгредієнти (на 2 порції):

  • малина - 3–4 ст.л.

  • м’ята - 1 ч.л. сухої

  • лимон - 2 кружечки

  • мед або цукор - за смаком

  • вода - 500 мл

Приготування:

  1. Малину розімніть виделкою чи перебийте у блендері. Покладіть її до чайника, заліть гарячою водою, додайте м’яту і лимон.

  2. Настоюйте 7–10 хв під кришкою. Процідіть. Додайте мед або цукор за смаком.

Імбирний чай з лимоном

Інгредієнти (на 2 порції):

  • свіжий імбир — 3–4 см кореня

  • лимон - 2–3 кружечки

  • мед - 1–2 ч.л.

  • гвоздика - 2–3 бутони

  • кориця 0,5 ч.л.

  • вода - 500 мл

Приготування:

  1. Імбир потрібно очистити, нарізати тонкими скибочками або натерти. У чайник залийте воду, додайте імбир, корицю, гвоздику.

  2. Проварить 5–7 хв на слабкому вогні. Зніміть з вогню, додайте лимон. Настоюйте 5 хв.

Нагадаємо, ми писали про рецепти п’яти гарячих напоїв, що зігріють цієї осені: глінтвейну, какао, чаю з обліпихи, гарячого шоколаду та латте зі спеціями.

