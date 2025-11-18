Як захистити плодові дерева взимку / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Догляд за плодовими деревами в холодну пору року часто визначає, яким буде врожай наступного сезону. Досвідчені садівники знають, що правильний захист стовбура — це половина успіху в боротьбі зі шкідниками, хворобами та морозобоями. І пропонують усім один із найнесподіваніших, але дуже ефективних методів — обмотування стовбурів звичайною алюмінієвою фольгою. Можливо такий спосіб дещо незвичний, але він вже давно довів свою ефективність у боротьбі із хворобами та шкідниками, які постійно атакують фруктові дерева. Тому фольгу можна сміливо використовувати усім, хто хоче в рази збільшити урожайність свого саду.

Чому саме фольга: просте рішення з потужним ефектом

Алюмінієва фольга має кілька властивостей, які роблять її ідеальним захистом для плодових дерев у холодний сезон:

Захист від гризунів і зайців. Взимку миші, полівки та зайці часто обгризають кору молодих дерев. Фольга відлякує шкідників своїм блиском, утворює поверхню, яку шкідники не можуть прогризти, а також щільно прилягає, не залишаючи зручного доступу до кори. Це одна з головних причин, чому цей метод так цінують садівники.

Запобігання морозобоям і сонячним опікам. Взимку температура може коливатися: вдень сонце нагріває стовбур, а вночі мороз різко охолоджує його. Через такі перепади кора часто тріскається. Фольга відбиває сонячні промені й стабілізує температуру стовбура. Тому на дереві практично не з’являються тріщини, в які може потрапляти інфекція. І фруктове дерево витрачає більше енергії на своє зростання, а не на відновлення пошкоджень.

Відлякування комах-шкідників. Блиск фольги дратує багатьох комах, які відкладають яйця на корі. Це зменшує кількість шкідників навесні та знижує ризик пошкодження бруньок і зараження молодих пагонів.

Підвищення врожайності. Коли кора не пошкоджена, дерево не витрачає сили на відновлення, а спрямовує свій ресурс на розвиток бутонів, формування зав’язі та наливання плодів. Саме тому господарі, які використовують фольгу, часто помічають, що наступного року яблук і груш стає значно більше.

Як правильно обмотати стовбури фруктових дерев фольгою