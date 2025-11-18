- Дата публікації
Обмотайте стовбури дерев фольгою — і наступного року урожай фруктів збільшиться в рази: як це працює
Просте рішення, яке захищає фруктовий сад від шкідників, хвороб і морозів.
Догляд за плодовими деревами в холодну пору року часто визначає, яким буде врожай наступного сезону. Досвідчені садівники знають, що правильний захист стовбура — це половина успіху в боротьбі зі шкідниками, хворобами та морозобоями. І пропонують усім один із найнесподіваніших, але дуже ефективних методів — обмотування стовбурів звичайною алюмінієвою фольгою. Можливо такий спосіб дещо незвичний, але він вже давно довів свою ефективність у боротьбі із хворобами та шкідниками, які постійно атакують фруктові дерева. Тому фольгу можна сміливо використовувати усім, хто хоче в рази збільшити урожайність свого саду.
Чому саме фольга: просте рішення з потужним ефектом
Алюмінієва фольга має кілька властивостей, які роблять її ідеальним захистом для плодових дерев у холодний сезон:
Захист від гризунів і зайців. Взимку миші, полівки та зайці часто обгризають кору молодих дерев. Фольга відлякує шкідників своїм блиском, утворює поверхню, яку шкідники не можуть прогризти, а також щільно прилягає, не залишаючи зручного доступу до кори. Це одна з головних причин, чому цей метод так цінують садівники.
Запобігання морозобоям і сонячним опікам. Взимку температура може коливатися: вдень сонце нагріває стовбур, а вночі мороз різко охолоджує його. Через такі перепади кора часто тріскається. Фольга відбиває сонячні промені й стабілізує температуру стовбура. Тому на дереві практично не з’являються тріщини, в які може потрапляти інфекція. І фруктове дерево витрачає більше енергії на своє зростання, а не на відновлення пошкоджень.
Відлякування комах-шкідників. Блиск фольги дратує багатьох комах, які відкладають яйця на корі. Це зменшує кількість шкідників навесні та знижує ризик пошкодження бруньок і зараження молодих пагонів.
Підвищення врожайності. Коли кора не пошкоджена, дерево не витрачає сили на відновлення, а спрямовує свій ресурс на розвиток бутонів, формування зав’язі та наливання плодів. Саме тому господарі, які використовують фольгу, часто помічають, що наступного року яблук і груш стає значно більше.
Як правильно обмотати стовбури фруктових дерев фольгою
Підготуйте дерево. Очистіть стару відмерлу кору, відгребіть землю навколо стовбура, щоб уникнути контакту фольги з вологою.
Обмотайте стовбур фольгою. Використовуйте матову сторону назовні, вона краще стримує перепади температури. Обгортайте не надто щільно, щоб дерево мало змогу дихати.
Закріпіть фольгу шпагатом або м’якою стрічкою. Важливо, щоб матеріал не врізався у стовбур.
Зніміть навесні. Фольгу треба зняти навесні, щоб не допустити парникового ефекту.