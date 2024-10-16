Обов'язково дивіться на етикетку: виробники розповіли про п'ять факторів, які псують оливкову олію

Оливкова олія — цінне джерело антиоксидантів і корисних жирів. Щоб вибрати дійсно хороший продукт, виробники розповіли, що не можна робити з оливковою олією і на що звертати увагу в магазині.

За словами Скайлер Мейпс з США, під час купівлі, зберігання і використання цього продукту слід уникати деяких речей.

Хоча оливкова олія — це дійсно універсальний продукт, який підходить для салатів, смаження і приготування різних страв, її дуже легко зіпсувати.

Скажіть пластику "ні"

Оливкову олію в пластиковому пакуванні краще не купувати. Вони зазвичай коштують значно дешевше в супермаркетах. Справа в тому, що пластик не лише шкодить довкіллю, але й погіршує смак самого продукту.

Надто прозора тара не підходить

Ще одна важлива порада від Скайлер — не купувати оливкову олію в повністю прозорих скляних пляшках. Пов'язано це з тим, що продукт дуже легко окисляється, якщо потрапляє під пряме сонячне проміння. Тому в такому пакуванні оливкова олія набагато швидше стане гіркою.

Теплі місця не найкраще зберігання

Мейпс також дала пораду про те, де потрібно зберігати оливкову олію, щоб продукт не зіпсувався. Вона вказує, що теплі місця, як-от біля мікрохвильової печі або плити, не підходять, тому що вона піддається впливу високих температур. Через це оливкова олія також швидше псується, її смак погіршується.

Звертайте увагу на етикутку товару

Під час купівлі оливкової олії в магазині, завжди звертайте увагу на етикетку. Якщо там вказано кілька різних джерел (країн), оскільки такий продукт буде не таким "чистим". Часто виробники пишуть, що це олія з певного регіону Італії, а, перевернувши пляшку, можна побачити, що там вказано аж чотири країни.

Великий брендів краще уникати

Скайлер переконана, що оливкову олію від великих брендів не слід купувати, тому що у невеликих компаній є більше можливостей контролювати дерева, на яких зростає урожай, і повністю весь процес створення олії.

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