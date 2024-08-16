Обов’язково обріжте ці дерева й кущі в серпні, щоб добре пережили зиму і дали багатий урожай

У серпні українські господарі не лише збирають урожай, а й готують свій сад до наступного сезону. Зокрема, в останній місяць літа варто подбати про обрізку плодових дерев та кущів, щоб вони добре росли й давали багатий урожай. А ще у такий спосіб готують рослини до зими, щоб вони перенесли холод і не хворіли. Розповідаємо, які рослини треба обрізати вже наприкінці літа, щоб підготувати їх до наступного сезону.

Які дерева та кущі треба обрізати в серпні

Всі плодові дерева. У серпні садівники не рекомендують проводити повноцінну обрізку дерев, але вже можна видаляти зламані та хворі гілки, трохи прорідити крону та зірвати всі гнилі й муміфіковані плоди. Санітарну обрізку можна провести яблуням, грушам, персикам, аличі, сливі, винограду тощо. Робити це необхідно в теплий сухий день, так зрізи краще заживатимуть.

У серпні садівники не рекомендують проводити повноцінну обрізку дерев, але вже можна видаляти зламані та хворі гілки, трохи прорідити крону та зірвати всі гнилі й муміфіковані плоди. Санітарну обрізку можна провести яблуням, грушам, персикам, аличі, сливі, винограду тощо. Робити це необхідно в теплий сухий день, так зрізи краще заживатимуть. Догляд за малиною. У серпні після збору пізнього врожаю малини треба обрізати усі старі пагони з кущів та зробити прищепи нових за потреби. Якщо це зробити наприкінці літа, молоді пагони краще перенесуть холодну зиму. У цей період також добре пересаджувати укорінені гілки малини та інших рослин.

У серпні після збору пізнього врожаю малини треба обрізати усі старі пагони з кущів та зробити прищепи нових за потреби. Якщо це зробити наприкінці літа, молоді пагони краще перенесуть холодну зиму. У цей період також добре пересаджувати укорінені гілки малини та інших рослин. Смородина й аґрус. Якщо обрізати кущі у серпні, наступного року вони дадуть потужний урожай. Обрізати гілки треба на одну третину всієї висоти куща. Окрім того, варто пам’ятати, що кущі аґрусу та смородини після п’яти років плодоношення дають значно менше урожаю. Тому наприкінці літа усі п’ятирічні гілки можна сміливо обрізати.

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