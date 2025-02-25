Обов’язково покладіть мило в саду – і ви не пошкодуєте: ось навіщо це треба зробити

Виявляється, милом можна мити не лише руки — це чудовий підручний засіб, який допоможе у господарстві, особливо в саду й на городі.
Розповідаємо, посилаючись на ресурс "24 Канал", навіщо досвідчені господарі обов’язково кладуть шматок звичайного мила в саду.
Навіщо треба класти шматок мила в саду: про це майже ніхто не знає
- Захист від зайців та гризунів. Деякі тварини не переносять запаху мила, зокрема зайці та гризуни. Тому досвідчені городники просто вішають шматок мила з різким запахом на огорожу, щоб воно відлякувало непроханих гостей.
- Боротьба з комахами. Мило може створити захисний бар’єр від комах-шкідників, які залітають до теплиць. Просто треба покласти шматок на вході — він своїм запахом відлякуватиме комах, мошок та комарів. До того ж, мильна піна допомагає позбутися попелиці, білокрилки та кліщів. Мильний розчин треба нанести на листя рослин, а потім змити його водою.
- Для компосту. Щоб у компості не заводилися комахи та пліснява, рештки мила можна додати до компостної ями.
- Знищення бур'янів. Якщо змішати розтоплене мило зі звичайним столовим оцтом, вийде засіб від бур’янів. Однак варто уникати потрапляння розчину на інші культури, щоб не спалити їх.
- Очищення рослин від грибків та шкідників. Можна обережно нанести мильну піну на уражене листя рослин, протерти вологою тканиною й залишити висихати. Таке оброблення допоможе позбутися комах-шкідників та грибкових інфекцій.
- Очищення та змащення садового інвентарю. Експерти рекомендують після кожного використання мити садові інструменти, щоб не розповсюджувати шкідників і хвороби. Також можна наносити мило на лезо різального інвентарю — це запобігатиме іржавінню і полегшуватиме роботу з ним.
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